كساد وتوقف حركة البيع والشراء في الأسواق المصرية بسبب كورونا

وما بين حرصهم على استمرار لقمة عيشهم وخوفهم من تفشي الفيروس، أكد عدد من التجار والباعة في مصر التزامهم الكامل بقرارات حظر التجوال التي تفرضها الحكومة، فضلًا عن اتباع إرشادات واحتياطات السلامة التي تطلقها وزارة الصحة، وهو ما أكد عليه عدد من المواطنين في الشارع.

محمد بائع إكسسوارات قال إنه ملتزم كليًا بقرار حظر التجوال، مؤكدًا أن حركة البيع والشراء متوقفة تمامًا بسبب خوف المواطنين من الفيروس، رغم عدم ارتفاع أسعار السلع.

وأشاد محمد بإجراءات الحكومة والتدابير التي اتخذتها لاحتواء الأزمة قائلًا: "الحكومة عاملة اللي عليها وأكتر، أزمة وهتعدي بإذن الله".

واتفق معه بهاء محمد عادل الذي يلتزم كلياً بقرار حظر التجوال رغم أنه يعمل في سوبرماركت وهي ضمن المحلات المعفية من قرار الحظر، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء تأثرت كثيرًا بعد أخبار الفيروس رغم استقرار أسعار السلع والخدمات.

وأوضح عادل أن كثافة البيع والشراء تكون في الفترة من 5 إلى 6 مساء ما قبل بدء الحظر، مشيدًا بالتدابير التي اتخذها الحكومة حيث قال: "هو ده الصح".

فيما قالت الحاجة "شربات" بائعة الخضار أنها تبدأ عملها في تمام الساعة السابعة صباحًا وتنهي عملها الساعة الثانية ونصف ظهرًا، مؤكدة حدوث تراجع كبير في حركة البيع والشراء نتيجة خوف الناس من المرض.

وأرجعت الحاجة شربات عزوف البعض عن الشراء إلى ارتفاع أسعار الخضار نسبيًا حيث قالت: "الحاجة غالية ومفيش بيع ولا شراء، كيلو الليمون وصل 8 جنيه فيما وصلت الكوسا إلى 8 جنيه، والخيار إلى عشرة جنيهات"، وتابعت: "الحكومة خايفة على الناس".

بينما قال عربي أحمد عبدالهادي، إنه ملتزم كليًا بقرارات الحكومة المصرية سواء الخاصة بفرض حظر التجوال، أو تعليمات السلامة التي تصدرها وزارة الصحة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات وتدابير احترازية سريعة لمحاصرة الوباء.

وأشار إلى أن أسعار الكمامات والمطهرات في متناول الجميع، بجانب حدوث انخفاض في أسعار السلع والمنتجات الغذائية بسبب جهود الحكومة المبذولة لتوفيرها.

فيما قال عصام صبحي حسن، إنه ملتزم بالحظر من قبل صدور القرار رسميًا من الحكومة المصرية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت قرارات سريعة وفعالة للسيطرة على كورونا ومنع تفشيها.

وأوضح حسن أن أسعار السلع انخفضت كثيرًا بعد الإعلان عن جائحة كورونا التي عمت العالم، ووجه رسالته إلى الشباب قائلًا: "نستحمل علشان نعدي الفترة على خير".

وقال أحمد علي تاجر ملابس، أنهم ملتزمين كليًا بالحماية الوقائية لكل فريق العمل، وداخل المنزل.

وعن حركة البيع والشراء قال: "اتأثرت جدًا جدًا احنا مبنشتغلش نهائي بسبب خوف الناس من الفيروس"، لافتًا إلى أنه يقضى وقته في متابعة الأخبار.

(ح)

ANHA