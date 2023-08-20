كريستوفر ميلر: موضوع المخيمات والسجون في شمال وشرق سوريا يستوجب دعماً أكبر

لبحث التهديدات والتحديدات التي تواجه الإدارة الذاتية وضرورة دعمها اقتصادياً وسياسياً، زار وزير الدفاع الأمريكي السابق الذي تم تكليفه بالوكالة في عهد الرئيس ترامب “كريستوفر ميلر”، شمال وشرق سوريا الأربعاء الفائت 16 آب الجاري، لعقد سلسلة من اللقاءات من ضمنها لقاؤه مع دائرة العلاقات الخارجية، وفقاً لمركزها الإعلامي.

حضر اللقاء الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، وسمر العبد الله، ونائب الرئاسة، روبيل بحو.

ناقش ميلر في لقائه عدة قضايا من بينها التعرف على المنطقة ووضعها، وأكد على ضرورة حماية المكتسبات التي تحققت في شمال وشرق سوريا وضرورة الدعم الأميركي للإدارة الذاتية والحفاظ على هذه التجربة النوعية في المنطقة وهذا النموذج وربط هذا الدعم بتحقيق الاستقرار وإنهاء "الإرهاب"، حسب المصدر نفسه.

وقال المركز، أن ميلر "أثنى على تضحيات أهالي المنطقة في سبيل القضاء على الإرهاب".

وأضاف أنه من جانبه، تحدث الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، عن وضع المنطقة والقضايا العامة، وشرح التحديات وضرورة التعاون المشترك في سبيل ضمان الاستقرار.

فيما أكد، ميلر أن موضوع المخيمات والسجون في المنطقة يستوجب دعماً أكبر، حتى الآن لا تزال الأمور بحاجة للمزيد من الجهود.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها للمنطقة من قبل وزير دفاع سابق أميركي.

(ف)