كريلا TV تنشر مشاهد مصورة لعملية عسكرية ضد جيش الاحتلال التركي

وحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، فقد نفذت العملية في 6 آب 2021 في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة كفر.

أوضح المركز أنه "في تاريخ 6 آب 2021، وحوالي الساعة 10:30، تمت متابعة تحركات آليتين عسكريتين تابعتين لجيش الاحتلال التركي، كانتا تتجهان من ناحية شمزينان إلى مخفر غومان، وخلال عملية نوعية لقواتنا الكريلا تم تدمير آلية عسكرية من طراز ’كريبي‘، (سلحفاة)، وأسفرت هذه العملية الناجحة عن مقتل 8 من جنود الاحتلال التركي الذين كانوا على متنها".

وأكد المركز أن "هذه العملية نفذت من أجل قفزة 15 آب التاريخية".

(ف)