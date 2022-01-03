كريلا TV تنشر مشاهد لتحضيرات مقاتلي الكريلا لتنفيذ عملية نوعية

نفذ مقاتلو الكريلا عملية ثورية نوعية ضد جنود الاحتلال التركي في منطقة زاب بمناطق الدفاع المشروع، وذلك في إطار حملة صقور زاغروس الثورية، حيث توغلت قوات الكريلا في مناطق تمركز جنود الاحتلال التركي في كل من قلعة بدويه، جيلو بجوك وتلة الشهيد منذر.

ولم يتمكن جنود الاحتلال التركي من مواجهة مقاتلي الكريلا خلال هذه العملية بالرغم من امتلاكهم التقنيات العسكرية الحديثة، حيث الحقت قوات الكريلا خسائر فادحة بهم في الأرواح والعتاد واضطر العديد من جنوده للفرار من جبهات القتال.

من جانبهم أوضح مقاتلو الكريلا الذين كانوا يستعدون لهذه العمليات، أن هدفهم الوحيد هو الانتقام لرفاقهم الشهداء وتحرير الجبهات التي تمركز فيها العدو.

واستذكر مقاتلو الكريلا مقولة القيادي لمقاومة ورخليه، جومالي جوروم عندما قال "ستتحول هذه المقاومة في الأيام القادمة إلى حرب وانتقام عظيم" مؤكدين أنهم لن يسمحوا للعدو بالتنفس في هذه المنطقة من الآن وصاعداً وسيلحقون بهم ضربات موجعة تجبرهم على الانسحاب والفرار.

في هذا السياق تحدثت المقاتلة في صفوف قوات الدفاع الشعبي، تيريج دجوار لكاميرا Gerîla TV قائلة: "إننا نستعد لهذه العملية منذ مدة طويلة، هذه العملية واجب علينا جميعاً وهدفنا الأول هو الانتقام لرفاقنا الشهداء، وبشكل خاص نريد الانتقام من جنود الاحتلال التركي الذين تسببوا باستشهاد رفاقنا في أنفاق الحرب باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً بشكل وحشي وهمجي؛ حيث سيشاهد العدو قوة الكريلا خلال هذه العملية مرة أخرى، لن مقاتلي الكريلا يخوضون مقاومة بطولية في كل مكان وهم الآن أكثر قوة وإرادة، ونحن بدورنا سنقوم بواجبنا القتالي بتصميم عال وإرادة قوية".

وكانت مجموعة من وحدات الكريلا قد توغلت في مناطق تمركز العدو في تلة الشهيد منذر بالرغم من انتشار الأسلحة الثقيلة وكاميرات موبوس والأسلاك الشائكة والجنود المحصنين بالأسلحة المتطورة، ونفذوا عمليات نوعية والتي أسفرت عن مقتل العديد من جنود الاحتلال التركي والاستيلاء على العديد من المعدات العسكرية التابعة لهم.

ووفقا لمصادر الكريلا، هذه العملية النوعية أظهرت أن جيش الاحتلال التركي لم يعد يمتلك شيئاً سوى المعدات التكنيكية، إلا أن مقاتلي الكريلا قد أحبطوا هذه المعدات من خلال الاحترافية التي يتمتعون بها.

وفي وقت سابق أعلنت قوات الدفاع الشعبي في بيان لها أن قواتها قتلت 8 جنود من جيش الاحتلال التركي خلال هذه العملية التي نفذوها كما تم الاستيلاء على الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم.

من جانبها قالت المقاتلة في صفوف وحدات المرأة الحرة – ستار، فيان بوتان عن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من جنود الاحتلال التركي بعد تنفيذهم العملية العسكرية ضدهم: "من المعيب جداً لدى جندي أن يتم الاستيلاء على سلاحه واستخدامه ضده".

وأضافت: "إلا أن الجنود الأتراك لا يمتلكون هذا الاحساس وهذه المسؤولية، بل أنهم يفرون منذ الطلقة الأولى من سلاحهم".

وأوضحت أن جميع مقاتلي الكريلا الذين شاركوا في العملية النوعية هذه عادوا إلى مواقعهم بنجاح واحتفلوا بنصرهم هذا من خلال عقد حلقات الدبكة والأغاني الوطنية.

(ف)