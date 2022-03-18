كريلا TV تنشر مشاهد لعملية نوعية نفذتها YJA-Star في شمزينان

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً حول العملية العسكرية التي نفذتها مقاتلات وحدات المرأة الحرة (YJA-Star) بتاريخ الـ 15 من أيلول 2021، جاء فيه:

"في إطار المرحلة الثورية لمقاومة صقور زاغروس؛ استهدفت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة في تمام الساعة 08:40 بتاريخ الـ 15 من أيلول العام الماضي، آلية عسكرية لجيش الاحتلال التركي من طراز ريو في ناحية شمزينان التابعة لمنطقة جولمرك، وذلك أثناء خروجها من مخفر شفتان متجهةً إلى قرية كاتونا، وأسفرت العملية عن تدمير الآلية بالكامل، ومقتل 6 جنود وإصابة اثنين بجروح بليغة.

حيث سارعت سيارات الإسعاف ومروحيات الهليكوبتر لإجلاء قتلى وجرحى جيش الاحتلال التركي من المنطقة بعد انتهاء العملية.

وجاء تنفيذ هذه العملية الانتصارية من قبل مقاتلاتنا في صفوف وحدات المرأة الحرة (YJA-Star)؛ انتقاماً للرفاق الـ 6 الذين استشهدوا في ساحة كري صور جراء هجوم بالأسلحة الكيماوية لدولة الاحتلال التركي".

(ف)