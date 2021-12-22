كريلا TV تنشر مشاهد لعملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في كاور 

وأفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، بمقتل 9 جنود للاحتلال التركي، بالإضافة إلى تدمير عربة عسكرية، خلال عملية نوعية نفذتها قوات الدفاع الشعبي في كاور (Gever) التابعة لجولمرك شمال كردستان، بتاريخ الـ 16 من آب الماضي.

وأشار المركز إلى أن عدداً من جنود الاحتلال، عندما خرجوا من أحد قواعدهم إلى قرية كاندلوك، تم استهدافهم من قبل وحدة من قوات الكريلا.

وأكدت قوات الدفاع الشعبي أن العملية جاءت انتقاماً للشهيد الوطني إبراهيم حسن، وهو من أهالي باشور (جنوب كردستان) , حسب وكالة روج نيوز.

وكان المواطن إبراهيم حسن قد قُتِل برصاص جيش الاحتلال التركي، داخل مزرعته عندما كان يعمل في سقاية الأشجار، وهو أهالي قرية دشيش التابعة لناحية كاني ماسي بقضاء أميدية.

ومنذ الـ 23 من نيسان الماضي تواصل دولة الاحتلال التركي قصفها على مناطق واسعة في باشور (جنوب كردستان)، وسط صمت حكومتي بغداد وهولير، في حين تسبّب القصف بخسائر مادية فادحة بممتلكات المدنيين، فضلاً عن استشهاد العشرات من المدنيين.

(ف)