كري سبي تعاني من الاحتلال ...تظاهرة للأطفال يطالبون بالماء والطعام

هذا وتحتلّ تركيا وبمساعدة مرتزقتها مناطق من سوريا، فيما تشهد تلك المناطق ظروف إنسانية صعبة وفقدان أبسط مستلزمات الحياة كالماء وغلاء أسعار الموادّ الغذائية.

ووفقاً لمصادر محلّية من داخل مدينة كري سبي/تل أبيض المحتلّة، فقد خرجت مجموعة من الأطفال في تظاهرة، حملوا خلالها لافتات " قطع من الكرتون"، وكتبوا عليها، عبارات "صايمين من دون رمضان لا طعام ولا ماء، في إشارة لفقدان الماء.

إضافة لمطالبة المجلس المحلّي الذي أسّسه الاحتلال بتوفيره، وعبارات "كقلة الموت عايشين"" شهرين من دون ماء يا مجلس .

فيما تشهد إضافة لذلك المناطق المحتلّة، فلتاناً أمنيّاً واشتباكات متكرّرة ما بين مجموعة المرتزقة المدعومين من تركيا يكون المدنيين في الغالب ضحيتها.

(سـ)

ANHA