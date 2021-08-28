كري سبي المحتلة.. استياء شعبي من الغلاء الفاحش وبرميل المازوت يتجاوز 400 ألف ليرة

وبحسب المصدر فإن غلاء مادة المحروقات تسبب في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وأهمها الخبز حيث بلغ سعر ربطة الخبز(١٠ أرغفة) ٢٠٠٠ ليرة سورية.

وأضاف المصدر لوكالتنا بأن قرار ما يعرف بالمجلس المحلي منذ يومين بتحديد سعر اللتر الواحد من المازوت 5.25 ليرة تركية أي ما يقارب٢١٠٠ ليرة سورية، زاد من معاناة الأهالي، لكونه محتكر في محطة واحدة تتبع لأحد أقارب مسؤولي المجلس المذكور.

وبين المصدر بأن غلاء المحروقات أثر بشكل كبير على قطاع الزراعة، وسط عزوف المزارعين الذين يعتمدون على محركات الديزل عن زراعة أراضيهم، وفضلوا تركها بوراً لارتفاع التكاليف.

هذا ويصل سعر البرميل الواحد من مادة المازوت في المناطق المحتلة لأكثر من ٤٠٠ ألف ليرة سورية، إن وجد.

واحتلت تركيا برفقة مجموعات سورية مرتزقة مدينتي كري سبي/تل أبيض وسريه كانية/ رأس العين في تشرين الأول من العام 2019، ومنذ ذلك الحين يعاني سكان تلك المنطقتين من الفلتان الأمني وسوء الأحوال المعيشية.

(ج)

ANHA