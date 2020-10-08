كري سبي.. أب يقضي نحبه بعد سماع حكم صادر بحق أحد أبنائه المختطفين

وعلم مراسلو وكالتنا من المصدر المحلي أن المدعو عبد الكريم الشيخ من قرية المهرة التابعة لمقاطعة كري سبي قضى نحبه بعد سماعه خبر صدور حكم المؤبد على ابنه طارق الذي خُطف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقه، وتم زجه في السجون التركية منذ بداية الهجمات على تل أبيض/ كري سبي.

وبحسب المصدر، فإن 3 أشقاء من أبناء المتوفى مخطوفون منذ بداية الاحتلال التركي لمقاطعة كري سبي في التاسع من شهر تشرين الأول من العام المنصرم، وهم كل من طارق وفؤاد وهادي.

هذا وتستمر جرائم المحتل التركي بحق أبناء المناطق التي يحتلها من قتل وتهجير واختطاف ضاربًا عرض الحائط بكافة القرارات والقوانين الدولية، التي تمنع محاكمة دولة لشخص ليس من رعاياها أو لا يحمل جنسيتها.

(ج)

ANHA