كرديات وفلسطينيات في لبنان يستذكرن الشهيدة زيلان

يصادف 30 حزيران، الذكرى السنوية 27 لاستذكار الشهيدة زيلان "زينب كناجي" التي استشهدت خلال عملية فدائية ضد جيش الاحتلال التركي في ديرسم عام 1996.

في السياق، استذكر مكتب علاقات مؤتمر ستار في لبنان، ورابطة جين النسائية بالتعاون مع جمعية المرأة الفلسطينية الخيرية صباح اليوم، سنوية الشهيدة زيلان، وذلك في مركز الجمعية في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت.

حضر مراسم الاستذكار التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، العشرات من النساء الفلسطينيات، والجالية السورية في لبنان، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضوة مكتب علاقات مؤتمر ستار في لبنان حنان عثمان، التي قالت: "حياة الشهيدة زيلان كانت مليئة بالنضال والكفاح ولها باع طويل في النضال، تستحق الحديث عنها والاقتداء بها، الشهيدة زيلان أيقونة حركة التحرر الكردستانية".

واختتمت حنان كلماتها بقراءة مقتطفات من رسالة الشهيدة زيلان، والتطرق إلى الأسباب التي دفعتها إلى تنفيذ عمليتها الفدائية ضد جيش الاحتلال التركي في ديرسم.

من جهتها، أشادت رئيسة رابطة جين النسائية بشرى علي، بمقاومة الشهيدة زيلان وقالت: "الشهيدة زيلان اختارت اسم زيلان كي لا تُنسى مجزرة وادي زيلان في ديرسم".

وأكدت أن مجزرة ديرسم والشهيدة زيلان "ارتبطتا ببعضهما البعض وسُجلتا في التاريخ ولكل منهما حكاية مختلفة تنتهي بالنضال".

واختتمت مراسم الاستذكار بتأكيد الحضور على ضرورة عقد مثل هذه الفعاليات إلى جانب عقد ندوات حوارية لاستذكار الرموز النسائية من الشعبين الكردي والفلسطيني.

(ف)