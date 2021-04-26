كرديار دريعي: سجن القائد أوجلان بمثابة سجن القضية الكردية

منذ اعتقال القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 من شباط عام 1999 بمؤامرة دولية، تفرض الدولة التركية عزلة مشددة عليه، وتمنعه من أبسط حقوقه واللقاء بمحاميه وذويه.

وتعتبر الأوساط الشعبية والسياسية أن الهدف الرئيس من العزلة على القائد أوجلان هو عزله عن شعبه، وإنهاء القضية الكردية في شخصيته.

وأشار الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، كرديار دريعي، إلى أن القائد عبد الله أوجلان ليس قائدًا لحركة أو حزب فحسب، بل إنه فيلسوف الإنسانية والحل لمشاكل كافة الشعوب، وتابع: "قضية القائد أوجلان قضية إنسانية تسعى إلى الحياة المشتركة والمساواة بين الشعوب".

ولفت دريعي إلى البعد الدولي للعزلة : "هذه المؤامرة لم تكن بيد الدولة التركية فحسب، بل بيد الدول الكبرى كافةً".

ويشير القائد عبد الله أوجلان في مرافعته الخامسة إلى أن مؤتمر القاهرة عام 1921 الذي شاركت فيه القوى المهيمنة تبنّى استراتيجية هادفة إلى إبقاء الكرد في حالة من العقم واللا حل.

واعتبر دريعي المؤامرة الدولية والعزلة: "إهانة لكافة الشعوب والإنسانية".

وأضاف دريعي "القائد أوجلان بمثابة قضية إنسانية وكردية مسجونة في سجن إمرالي، ومن الضروري لقاء محاميه به بشكلٍ مباشر، وتوجّه المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إمرالي، وتحمّل المحكمة والمفوضية الأوروبية مسؤولياتها".

وكان قد وصف القائد عبد الله أوجلان الاتصال الذي جرى بينه وبين شقيقه محمد أوجلان لمدة دقائق عبر الهاتف قبل أن يتم قطعه من قبل السلطات التركية، في الـ 26 من شهر آذار، بأنّه "خاطئ وخطير للغاية"، منوّهًا إلى أنّه "يجب أن يتم اللقاء مع المحامين".

وشدّد دريعي في نهاية حديثه، على ضرورة مطالبة المثقفين دائمًا بحرية القائد أوجلان عبر أقلامهم وفكرهم، لأن قضية القائد أوجلان قضية إنسانية، وفكره بمثابة الحل لأزمة الشرق الأوسط، وقال: "يجب أن يكون للمثقفين موقف ضد سياسات تركيا بحق القائد أوجلان بالفعل وليس فقط بالكلام".

(م ح)

ANHA