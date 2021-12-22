كرديار دريعي: HPG و YJA-STAR تقودان نضال الشعب الكردي

تستمر هجمات الإبادة والاحتلال التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد باشور (جنوب كردستان)، تبدي خلالها قوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات المرأة الحرة- ستار (YJA-STAR) مقاومة بطولية، اضطر الاحتلال على إثرها للانسحاب من عدة مناطق كان قد تقدم فيها، رغم استخدامه الأسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً بما فيها الأسلحة الكيماوية.

تعقيباً حول هذا الموضوع؛ أوضح الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، كرديار دريعي، أن القضية الكردية تحولت إلى فوبيا بالنسبة للدولة التركية منذ بداية تأسيسها أو بمعنى أدق منذ زمن كمال أتاتورك.

مبيّناً أن هناك اتفاق عنصري بين المؤسسات النافذة في الدولة التركية نفسها، عندما بدأت حركة حرية كردستان (حزب العمال الكردستاني) بالكفاح المسلح، وقال: "يريدون تحقيق حلم هزيمة الكرد؛ وعندما تتحدث الدولة التركية عن حقوق الإنسان والديمقراطية، فهي تخدع محيطها، لأن الهجمات تستمر ضد الشعب الكردي بلا انقطاع".

ومضى دريعي في حديثه مضيفاً: "توشك مئوية لوزان على الاكتمال. وسيكون القرن الجديد قرن الشعب الكردي بريادة حركة التحرر الكردستانية وحزب العمال الكردستاني. تخشى الدولة التركية هذا الأمر لأنها لا تأخذ بالحسبان التحرك ضد الحركات العشائرية بل ضد حركة الحرية".

'بقي الشعب الكردي قوياً بقوة حركة الحرية'

وأشار دريعي إلى أن الدولة التركية المحتلة تخاف من حركة الحرية ولهذا تطلق أسماء كثيرةً على هجماتها، لكن دون أي جدوى فلا يزال الشعب الكردي اليوم يقاوم رغم كل الآلام، لافتاً إلى مقاومة قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة ستار وقال "إن مقاومتهم مقاومةٌ تاريخيةٌ".

وأضاف "في الوقت الذي يقول فيه العالم أنّ الكفاح المسلّح بلا فائدة تُظهِرْ قوات الدفاع الشعبي للعالم اليوم أنه مهما استخدمت الدولة التركية تقنياتها العسكرية الحديثة فإنها تتلقى ضرباتٍ موجعةٍ من HPG".

موضحاً أنّ الدولة التركية تروّج للكثير من الدعايات بغية التّستر على هزيمتها أمام حركة الحرية، وتابع "تقول دائماً إنها هزمت حركة الحرية، لو أخذنا بعين الاعتبار تصريحات الدولة التركية لقلنا اليوم أنها أبادت الشعب الكردي بأكمله. الحقيقة هي أن الدولة التركية المحتلة تقاتل بوحشية وتخدع نفسها بهذه الطريقة. تشكل هزيمة الدولة التركية انتصاراً لجميع الشعوب المضطهدة وأجزاء كردستان الأربعة. مَن يقود الشعب الكردي هما قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة ستار".

وتعليقاً على دور ووجود قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة ستار، بيّن كرديار دريعي أنّ وجودهما يشكل حمايةً لجميع المكتسبات الكردستانية، وتابع قائلاً: "وخاصة بالنسبة لفيدرالية باشور كردستان. لولا وجود قوات الدفاع الشعبي ووقوفها بوجه هجمات الدولة التركية لقالت الدولة التركية أيضاً أنّ الزي والأغاني الكردية في باشور هي أيضاً ضد أمننا القومي. تقوم الآن بتفكيك وتقسيم الحركات في باشور ومؤخراً فعلت ذلك داخل الاتحاد الوطني الكردستاني".

'أمل الشعب الكردي نابع من قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة ستار'

وذكر الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، كرديار دريعي أن قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة تلعبان دوراً رئيساً وأن أمل الشعب الكردي نابع من قوتيهما. واختتم ، حديثه قائلاً "مقاتلو الكريلا الذين يناضلون بلا هوادة من أجل فكرهم، يسعون إلى تحقيق قضية الشعب الكردي والإنسانية. إن دور قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة ستار دورٌ مهمٌ جداً، وأملنا بهذه المقاومة كبيرٌ جداً. إن مقاومتهم مقاومةٌ مقدسةٌ، ردهم على فاشية الدولة التركية مناسب جداً. ونحن نقول إن الغد هو فجر الحرية".

(ر)

ANHA