كردستانيون يزورون ضريح الشهيد كندال في فنلندا

يصادف اليوم أول أيام عيد الفطر السعيد، وبهذه المناسبة، زار العشرات من الكردستانيين ضريح الشهيد كندال في عاصمة فنلندا هلسنكي.

في المقبرة، وبعد قراءة الفاتحة على روح الشهيد، تحدث دشتي جيا عضو الجمعية الكردية في فنلندا وتوجه بالتعازي إلى جميع ذوي الشهداء وقال: "الشهيد كندال شهيد لجميع أجزاء كردستان، فقد قاوم من أجل الكرد وكردستان، ونتمنى أن تتحد جميع أجزاء كردستان، ويكون هذا العام عاماً للانتصار".

الشهيد كندال- الاسم الحقيقي (خالص جيهان) مقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي من مدينة سرحد بباكور (شمال كردستان) استشهد بتاريخ 1 أيار 2018 في فنلندا، بعد إصابته في جبال كردستان.

ويذكر أنه وُري الثرى في هلسنكي عاصمة فنلندا، نتيجة تضييق السلطات التركية عليه، ومنع دفن جثمانه في باكور.