كرد وعرب وسريان قامشلو: سنصعّد النضال لمجابهة العزلة والتهديد ضد القائد

شجبت مكونات مقاطعة قامشلو التهديدات التي طالت القائد عبد الله أوجلان، وتعهدوا بتصعيد النضال حتى تحقيق حريته الجسدية.

واستنكرت رانيا حداد مواطنة من ناحية تربه سبيه من المكون السرياني، سياسات العزلة والتعذيب الممنهجة بحق القائد عبد الله أوجلان، وأوضحت: "الدولة التركية الفاشية فشلت في سياسات فرض العزلة لكسر إرادة القائد والشعوب الديمقراطية لهذا السبب عملت على إرسال رسائل تهديد وبدأت تمارس سياسات الحرب الخاصة للتأثير على نفسيته".

وأشادت المواطنة رانيا حداد بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، واعتبرته الفكر الوحيد الذي عمل من أجل قضية المرأة وحريتها ضمن المجتمع بشكل جدّي. وشددت "صاحب هذه الأفكار يستحق الحرية".

وطالبت رانيا حداد المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري وإيقاف سياسات الحرب الخاصة التي تنتهج بحق القائد عبد الله أوجلان، ودعت جميع الشعوب لتصعيد النضال وتنظيم الفعاليات حتى تحقيق مطالبها في ضمان حريته الجسدية.

جل آغا

بدورها، شجبت المواطنة ميادة رمضان من المكون الكردي في ناحية جل آغا، رسائل التهديد التي وصلت إلى القائد عبد الله أوجلان أيضاً، وقالت: "هدف إرسال الرسائل للقائد هي التأثير على نفسيته داخل السجن، والتصعيد من حدة الضغوطات الممارسة بحقه بكافة الأشكال".

وتابعت: "وسط تشديد العزلة على القائد أوجلان لمنع نشر أفكاره وأطروحاته، تصله رسائل تهديد، هذه المحاولات الفاشلة تحاول إبعاده عن وضع الحلول ونظام بديل عن النظام الحالي العالمي الذي يعمق من الأزمات".

ولمجابهة هذه السياسات التي تستهدف إرادة الشعوب في شخص القائد، عاهدت ميادة رمضان على تصعيد النضال والمقاومة والالتفاف حول أفكار وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، ودعت جميع الشعوب للانضمام لهذا النضال والخروج للساحات في سبيل تحقيق الحرية الجسدية للقائد.

تل براك

من جهته، بيّن إبراهيم الصران أحد وجهاء قبيلة الجبور وعشيرة البو سالم في ناحية تل براك، أن سياسات العزلة والتعذيب لن تنال من إرادة القائد عبد الله أوجلان وشعب شمال وشرق سوريا، وقال: "أكثر من 24 عاماً، تستمر سياسات العزلة بحق القائد أوجلان، ولكنها لم تنل من عزيمته وتمسكه بمبادئه في سبيل الحرية، واليوم إرسال الرسائل طريقة قذرة جديدة للضغط على القائد أوجلان ولكنها ستفشل لا محالة".

وشدد إبراهيم الصران: "سنُفشل كافة سياسات العزلة والتعذيب التي تنتهج بحق القائد عبد الله أوجلان، عبر الالتفاف حول فكره وتصعيد النضال حتى تحقيق حريته الجسدية".

هذا وصرح عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني صبري أوك، خلال حديث مع فضائية ستيرك، بتسليم الدولة التركية وإدارة سجن إمرالي رسائل تهديد للقائد عبد الله أوجلان، دون أن تحمل هذه الرسائل اسماً أو عنواناً.

(كروب/آ)

ANHA