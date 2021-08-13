وأطلقت لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي في 1 آب/أغسطس الجاري، حملة للتشجيع على التعلم باللغة الأم، تحت شعار "حماية الثورة تتحقق بثقافة ولغة المجتمع".

وجاءت الحملة في هذه السنة مغايرة للسنوات السابقة؛ حيث تفتح مدرسة الشهيد قهرمان أبوابها أمام الطلبة من المكون العربي لتلقي تعليمهم فيها بلغتهم الأم.

كما قامت اللجنة بتوزيع بروشورات حول أهمية اللغة الأم على الأهالي، باللغتين العربية والكردية وكشفت فيها عن مواعيد وأماكن التسجيل للالتحاق بمدرسة الشهيد قهرمان.

إلى جانب عقد 300 اجتماع لأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية ومنها 85 اجتماع للأهالي وذلك لشرح أهمية اللغة ومحاولات صهرها، وضرورة الحفاظ عليها من الاندثار، فيما لا تزال اللجنة مستمرة بعقد اجتماعاتها.

وفي هذا الصدد قالت الرئيسة المشتركة للجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي في حلب، فاطمة كوشان، إن من حق كل طالب أن يتلقى تعليمه بلغته الأم.

أعداد المسجلين في تزايد

وكشفت عن أن مدرسة الشهيد قهرمان فتحت أبوابها أمام الطلبة من المكون العربي لتلقي تعليمهم باللغة الأم. وعن مدى الإقبال على التسجيل في المدرسة، قالت فاطمة كوشان: "منذ بدء التسجيل والأهالي يتقدمون لتسجيل أبنائهم في مدرسة الشهيد قهرمان، حيث وصل عدد الطلبة حتى اليوم إلى حوالي 100 طالب والأعداد في تزايد".

وأضافت "نتيجة تزايد عدد الطلبة والبدء بتدريس المناهج للمكون العربي قمنا بتوسيع مدرسة الشهيد قهرمان عفرين، إذ تضم حوالي 15 صف".

الحملة مستمرة لغاية 20 آب/أغسطس

وفي ختام حديثها شددت فاطمة على ضرورة تلقي الطلبة تعليمهم باللغة الأم للحفاظ عليها من الاندثار والزوال، ودعت الأهالي إلى تسجيل أبنائهم في مدرسة الشهيد قهرمان لتلقي تعليمهم باللغة الأم، مبيّنة أن الحملة مستمرة لغاية 20 آب/أغسطس الجاري.

والجدير بالذكر أن مدرسة الشهيد قهرمان افتتحت في عام 2018 بحلب، وذلك بناءً على مطالب الأهالي الذين هجروا من عفرين لاستكمال تعليمهم بلغتهم الأم.

وتدرّس مناهج المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وبعد الإقبال الكبير استقبلت في العام المنصرم طلاب المرحلة الثانوية.

(س ر)

ANHA