KPC في الشهباء تستذكر ذكرى 19 تموز ثورة روج آفا

بحلول الذكرى السنوية لثورة روج آفا التي تصادف 19 تموز، أصدرت لجنة التدريب في المجتمع الديمقراطي KPC بيانًا إلى الرأي العام، استذكارًا للمناسبة.

تجمعت المعلمات أمام مدرسة الشهيد حج عادل الابتدائية في بلدة فافين بمقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان قرئ باللغة العربية من قبل الإدارية في مدرسة بابنس حنيفة بريم، وباللغة الكردية من قبل الإدارية في لجنة التدريب في المجتمع الديمقراطي، صباح جرناس.

وجاء فيه:

"ثورة 19 تموز هي أساس انتفاضة عام 2004، حيث أحدثت تغييرًا وتحولًا كبيرين، وتمثل هذه الثورة مقاومة ونضال المجتمعات والشعوب، لقد أصبحت ظلًّا لوحدة الشعوب ورائدًا لربيع الحرية.

أصبحت الثورة الاجتماعية والسياسية والتعليمية والتنظيمية والعسكرية بقوتها الأيديولوجية التي تدعمها فلسفة القائد أوجلان في الشرق الأوسط عاملًا رئيسًا، وقد احتلت مكانة خاصة في التوازن العالمي الذي بدونه لا يوجد حل للأزمة في سوريا والمنطقة بمبادرة من مكونات (الكرد، العرب، الأشور، والسريان...آلخ)

أصبحت ثورة روج آفا مثالًا لم يُعرف له مثيل في أي مكان آخر عبر التاريخ، لقد أثبتت هذه الثورة التي بدأت في كوباني ووصلت إلى هزيمة أخطر قوة إرهابية في العالم (داعش) بأنها بنية لحل الأزمة السورية العالقة منذ أكثر من عشرة أعوام.

إننا سنرفع من وتيرة نضالنا الذي استمددناه من ثورة 19 تموز حتى تحقيق النصر".

(م ح)

ANHA