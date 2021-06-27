KPC-D حلب تفتتح دورات لكوادرها بهدف رفع سوية المستوى الفكريّ لديهم

ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي في العمل على رفع سوية التعليم وتطويره، عملت اللّجنة على استغلال فترة إغلاق المدارس لفتح دورات تدريبية للكوادر التعليمية.

وتضمّ الدورات 130 معلّماً ومعلّمة مقسّمين على 12 كروباً، وفرز المعلمين حسب الاختصاصات، لتسهيل العملية التربوية من جهة وتنظيمها من جهة أخرى والاستفادة من الخبرات المتوفّرة لأقصى درجة ممكنة عبر مشاركتها مع الكوادر التعليمية.

الهدف تكوين مستوى فكري عالٍ

الإدارية في لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي بحلب فاطمة كوشان نوّهت إلى أنّهم يعملون على استغلال فترة إغلاق المدارس بإعطاء التدريبات سواء الفكرية أو المسلكية.

وتابعت بهذا الصدد: "هذا العام عملنا على افتتاح دورات اختصاص للمدرسين في مجالات الرياضيات والفلسفة والأدب والكيمياء والفيزياء وجميع الاختصاصات الأخرى".

مشيرةً إلى أنّ: "الهدف من هذه الدورات هو العمل على تكوين مستوى فكري عالٍ للمعلمين".

التعمّق في الاختصاص والإبداع فيه

أمّا عن توزيع الاختصاصات، فقالت فاطمة بأنّ الفكرة أتت لكي يتمكّن المعلم من التعمق في الاختصاص الذي يبدع فيه لإعطاء أكبر فائدة ممكنة للطلاب.

كما نوّهت فاطمة إلى أنّ المعلمين من المكون العربي يتم فتح دورات تدريبية لهم لإتقان التحدث باللغة الكردية لتمكين بند التواصل مع كافة الطلبة ومعرفة احتياجاتهم.

ومن المقرّر إعطاء دروس حول مواضيع فكرية مثل الثقافة والأخلاق والأمة الديمقراطية وغيرها.

أمّا المعلم باسل رمي فبيّن أنه اختار اختصاص التاريخ عن رغبة منه لتعريف الطلاب بأهمية التاريخ وخاصة الكرد، لأن التاريخ يعيد نفسه وهو واجهة تعريف الإنسان بأجداده.

يذكر أنّ الدورة ستستمرّ 90 يوماً منذ بدئها في الـ 31 من شهر أيار، وستعمل اللجنة على استقبال العام الدراسي الجديد وفق آلية جديدة تضمن سير العملية التربوية بشكل جيد.

ANHA