KNK: ما يجري في قره باغ إبادة جماعية واستمرار للتطهير العرقي بحق الأرمن

أصدر المجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) بياناً إلى الرأي العام بخصوص الوضع في قره باغ، جاء في نصه:

"تجري منذ عدة أيام مأساة إنسانية على مرأى من العالم في منطقة قره باغ (آرتساخ)، وبعد مرور 108 أعوام، يتعرض الشعب الأرمني مرة أخرى للقتل والتهجير من أرضه. إن ما يجري الآن في قره باغ هو إبادة جماعية واستمرار للتطهير العرقي عام 1915 وأمثاله، فاليوم، يجري القيام بتشريد عرقي في منطقة قره باغ على يد الدولة الأذربيجانية والدولة التركية، ووفقاً لمعايير القانون الدولي، فإن هذه جريمة ضد الإنسانية، وللأسف، تجري هذه المأساة على مرأى من العالم الذي يقف موقف المتفرج عليها".

عندما نشاهد مشاهد قره باغ، يتبادر إلى أعيننا مشاهد شنكال وعفرين وسري كانيه، حتى وإن كانت أسماؤها مختلفة، إلا أن الفاعل هو نفسه، ففي هذه الهجمات والمجازر تشن الدولة التركية الهجمات إما بشكل مباشر أو من وراء الكواليس، حيث إنها في جميع هذه الأحداث هي الفاعل الرئيس، وفي هذه الفترة، تسعى الدولة التركية إلى توسيع حدودها لتصبح قوة عظمى مهيمنة على حساب الشعب الكردي والشعب الأرمني والشعب اليوناني، وإن ما يجري اليوم في قره باغ هو نتيجة لهذه الذهنية، وإن لم تُمنع هذه الذهنية، فإن المشاهد التي تتصدر المشهد اليوم في قره باغ، سوف تظهر أمام الإنسانية في العديد من الأماكن الأخرى أيضاً".

نحن في المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK)، نعلن دعمنا مرة أخرى للشعب الأرمني وندين بشدة هجمات أذربيجان وتركيا، كما ندعو جميع المنظمات الدولية وجميع القوى العالمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة إلى عدم التزام الصمت تجاه هذه المأساة، ومنع الهجمات والتشريد العرقي".

(ل م)