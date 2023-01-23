KNK: اعتراف ألمانيا بالجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين إبادة جماعية قرار إيجابي لكنه غير كافٍ

أصدر المجلس القيادي للمؤتمر القومي الكردستاني (KNK) اليوم الإثنين، بياناً حيال قرار اعتراف المجلس الفدرالي الألماني بالجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين عام 2014 على أنها إبادة جماعية، جاء فيه:

"بعد مجلس الاتحاد الأوروبي وعشرة دول، وافق المجلس الفدرالي الألماني أيضاً على المجزرة التي ارتكبت ضد شعبنا الإيزيدي عام 2014 كإبادة جماعية، ويرى المؤتمر القومي الكردستاني أن هذا القرار مهم.

في عام 2014، تعرض شعبنا الإيزيدي لهجوم عنيف من قبل داعش الإرهابي وبعض شركائه؛ بهدف الإبادة الجماعية للإيزيديين، كان الهدف والمقصد من هذه الإبادة الجماعية؛ هو القضاء على شعبنا الإيزيدي، وبالطبع لم ينفذ داعش ذلك بمفرده، حيث كانت هناك شراكة من قبل بعض الدول الإقليمية.

إن قرار المجلس الفدرالي الألماني بشأن الاعتراف بالإبادة الجماعية قرار إيجابي، لكنه غير كاف لمداواة جراح شعبنا الإيزيدي وحل مشاكلهم، بحاجة إلى المزيد من القرارات بما يتماشى مع المبادئ من أجل عدم تكرار الإبادة الجماعية والتعويض عن الأضرار والخسائر إلى حد ما.

"يجب ضمان سلامة ومكانة شعبنا الإيزيدي"

وطالب المؤتمر القومي الكردستاني KNK من المؤسسات الدولية بالوفاء بمسؤولياتها بما يتماشى مع مبادئها من أجل حل مشاكل شعبنا الإيزيدي الذين عانوا من الإبادة الجماعية:

– ضمان سلامة الإيزيديين في شنكال والدول التي يعيشون فيها.

– يجب الاعتراف بإرادة الشعب الإيزيدي والمكانة الرسمية لمنطقة شنكال.

– محاكمة تنظيم داعش الإرهابي والقوى المتواطئة معها في الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل.

– يجب حماية شنكال والمناطق التي يسكنها الإيزيديون من الهجمات، وخاصة من الهجمات التركية

– من أجل إعادة إعمار شنكال، يجب إطلاق مشروع دولي تحت قيادة أهالي شنكال.

– خلق الفرص للإيزيديين للعودة إلى أماكنهم".

(ف)