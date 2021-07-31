KNK يندد بالهجوم العنصري ضد الأسرة الكردية في قونيا

أصدر المؤتمر القومي الكردستاني، اليوم، بياناً ندد فيه بالهجوم العنصري في قونيا، داعياً الشعب الكردستاني إلى الوقوف في وجه العنصريين.

جاء فيه:

"هاجم العنصريون الأتراك، ليلة أمس الجمعة، في ناحية مرام التابعة لولاية قونيا التركية أسرة كردية، وقتلت سبعة أفراد منها وأحرقت منزلها، الهجوم على هذه الأسرة ليست بجديد، ففي 12 أيار لهذا العام هاجمت مجموعة مؤلفة من ستون شخصاً الأسرة نفسها، حيث جرحوا أفرادها وهددوهم بالقتل.

الشيء الذي حدث في قونيا ليس حدثاً اعتيادياً بل هي مجزرة ووحشية مقيتة بكل المقاييس؛ منذ فترة ترتكب مثل هذه الهجمات في كل من أزمير وأنقرة وقونيا وأفيون وأسكي شهير وأنطاليا والعديد من المدن التركية الكبرى ضد المواطنين الكرد، فإلى الآن قتل وجرح الكثير من الكرد، هذه الهجمات لا تحدث بشكل مستقل وإنما بإيعاز من الدولة التركية وحكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وارغنكون، كما يتم حماية المهاجمين من قبلهم أيضاً، وهدف الهجمات والمهاجمين هو ترهيب الكرد وتركهم بدون تنظيم وفرض الاستسلام عليهم؛ فالدولة التركية لها تجارب ومحاولات سابقة في هذا المجال، ففي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قامت بالشيء نفسه ضد الشعب الأرمني واليوناني، حيث بدأت الهجمات ضدهم بهذا الشكل، وبعدها تم ارتكاب المجازر والتطهير العرقي بحقهم، ومخطط الدولة التركية حيال الشعب الكردي هو الشيء نفسه.

وعلى الجميع أن يعلم بأن شعبنا يتعرض إلى هجمات إبادة، علينا أن نرى ونعلم هذه الحقيقة ونتحرك وفقاً لها، يجب ألا يتراجع أحد حيال هذه الهجمات والمهاجمون، يجب أن يكون هناك تنظيم وحماية ذاتية ضد هذه الهجمات، وبالأخص الكرد الذين يعملون في المدن التركية الكبرى، عليهم تنظيم وحماية أنفسهم.

بهذه المناسبة ندعو عموم الشعب الكردستاني ألا يظل صامتاً أمام هذه الوحشية، أن ينظم نفسه، ويحتل مكانه في صفوف حركة الحرية، والوقوف في وجه المهاجمين والتضامن مع ضحاياه، فليفعل العدو ما يشاء، نحن محقون ونسير على طريق الحق وسننتصر.

كما ندعو الرأي العام العالمي والقوى الديمقراطية والمدافعين عن الإنسانية أن يروا وحشية الدولة التركية وأن يساندوا ويدعموا نضال حرية الشعب الكردي.

في الوقت نفسه نندد مرة أخرى هجمات العنصريين الأتراك ونترحم على الذين فقدوا حياتهم ونعزي ذويهم وأسرهم وعموم الشعب الكردستاني بهذا المصاب الجلل".

(س ر)