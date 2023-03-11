KNK يجدد رفضه لاتفاقية 9 تشرين الأول ويعتبرها نسفاً لحقوق المجتمع الإيزيدي

زار وفد برئاسة الرئيس المشترك للمؤتمر الوطني الكردستاني، أحمد قره موس، باشور كردستان بداية شهر آذار الجاري ، بهدف عقد سلسلة لقاءات مع الأحزاب الكردستانية والمنظمات المدنية والشخصيات الكردية.

وتتواصل زيارات وفد KNK للأحزاب والأطراف السياسية في باشور كردستان، وفي هذا السياق زار وفد من المؤتمر الوطني الكردستاني، حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، في مدينة السليمانية.

وقال الرئيس المشترك للمؤتمر الوطني أحمد قره موس خلال الاجتماع، إنه “رغم الأوضاع الداخلية التي تمر بها تركيا بشكل عام، إلا أن دولة الاحتلال التركي ما تزال تستهدف قادة الإيزيديين، وهدفنا من الزيارة هو معرفة الوضع القائم في شنكال، كما ناقشنا اتفاقية 9 تشرين الأول/ أكتوبر المبرمة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة الكاظمي، ونحن اليوم في هذه الزيارة نكرر دعمنا للإدارة الذاتية لشنكال”.

وأضاف قره موس: “إننا في المؤتمر الوطني الكردستاني نسعى جاهدين لينال المجتمع الإيزيدي حقوقه بشكل كامل، ونجدد رفضنا لاتفاقية 9 أكتوبر لأنه في تلك الاتفاقية تم نسف حقوق المجتمع الإيزيدي ولم يتم أخذ آراء المجتمع الإيزيدي في تلك الاتفاقية”.

هذا ويستمر وفد المؤتمر الوطني الكردستاني بعقد لقاءات مع الأحزاب الكردستانية والمنظمات المدنية والشخصيات الكردية في إقليم كردستان.

(سـ)