KNK يدين الهجمات الإيرانية على الحزب الديمقراطي الكردستاني - إيران

وأصدر المجلس التنفيذي للمؤتمر القومي الكردستاني (KNK)، بياناً، بشأن الهجمات الإيرانية على الحزب الديمقراطي الكردستاني- إيران، في باشور، نشرته وكالة فرات للأنباء، اليوم الأحد.

وكانت وكالة روج نيوز، قد أفادت، الخميس، بقصف مسيّرة إيرانية لنقاط للحزب الديمقراطي الكردستاني- إيران، في برادوست وباليكايتي التابعتين لمدينة هولير في باشور.

وجاء في البيان: "منذ مدة ويطلق مسؤولون إيرانيون تهديدات ضد القوات الكردية، وفي الآونة الأخيرة نفذوا ضربات جوية. حيث كانت الدولة الإيرانية تقدم على قصف مناطق في جنوب كردستان بالقذائف، لكنها في الآونة الأخيرة لجأت إلى تنفيذ ضربات جوية. فخلال أسبوع، قامت بقصف منطقتي بارادوست وبالكايتي جنوب كردستان والتي تعد مناطق لقوات شرق كردستان، وذلك عبر طائرات مسيّرة. هذا وضع جديد وسيؤدي إلى نتائج جديدة غير ملائمة".

الهجمات موجهة ضد الإنجازات التي حققها شعب كردستان

وتابع "تشن دولة الاحتلال التركي هجماتها ضد مناطق جنوب كردستان منذ عقود وقد احتلت بعض المناطق وأقامت قواعدها العسكرية فيها. والآن صعّدت الدولة الإيرانية من هجماتها ضد مناطقنا والتي تعني الكثير في الوضع الراهن، ألا وهو أن محتلي كردستان متفقين على استهداف الإنجازات التي حققها شعبنا الكردي بنضاله الدؤوب. وقد جددوا تحالفهم علانية بالفعل خلال الاستفتاء في جنوب كردستان وهذا التحالف ضد كردستان مستمر. وعلى الرغم من أن قوات الاحتلال تقول إن هجماتنا تقتصر على بعض القوات، لكنهم يكذبون، لأن الهجمات التي يطلقونها موجهة ضد الإنجازات التي حققها شعب كردستان".

بغداد متورطة وهولير تزيد الوضع خطورة

وأضاف المؤتمر القومي الكردستاني في بيانه: "كما أن الحكومة المركزية العراقية صامتة حيال الهجمات التي تشنها إيران كما صمتها ضد الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي. وهذا يدل أيضاً على أن حكومة بغداد على علم بهذه الهجمات وهي متورطة بها. ومن جانب آخر نرى أن إدارة جنوب كردستان تتجاهل هذا الأمر وهذا ما يزيد من خطورة الوضع".

وجوب الرد على الهجمات بطريقة منسقة

وأكد أن "التهديدات والهجمات في جنوب كردستان لا تقتصر على بعض الأحزاب والقوى الكردية، وإنما هي موجهة ضد إنجازات ومصالح كردستان كلها. هذه الحقيقة يجب أن تراها جميع الأطراف والمؤسسات في كردستان، كما يجب على جميع القوى الكردية الرد على هذه الهجمات بطريقة منسقة".

إدانة شديدة للتهديدات الإيرانية

وأدان المؤتمر القومي الكردستاني (KNK) بشدة تهديدات الدولة الإيرانية وهجماتها على جنوب كردستان والقوات الكردية، ودعا الحكومة الإيرانية إلى الكف عن أي تهديدات أو اعتداءات "لأنها لن تحقق النصر، كما ندعوها للدخول في حوار مع القوى الكردستانية لحل القضايا".

(س ر)