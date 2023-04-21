KNK يبارك يوم الصحافة الكردية

يصادف يوم غد 22 نيسان، عيد الصحافة الكردية، ويصادف ذكرى ميلاد أول جريدة كردية، أُصدرت من قبل الأمير مقداد مدحت بدرخان باسم جريدة (كردستان)، من العاصمة المصرية القاهرة في 22 نيسان عام 1898.

وبهذه المناسبة أصدر المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) بيانا مكتوبا بمناسبة يوم الصحافة الكردية في 22 نيسان، وجاء في نصه:

“في 22 نيسان 1898، أصدر مقداد مدحت بدرخان أول صحيفة كردية تحمل اسم” كردستان”.

وبهذه المناسبة، تم الإعلان عن يوم 22 نيسان كيوم الصحافة الكردية، منذ ذلك الحين، واصلت قافلة صحافي الكرد العمل والنضال من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة الاجتماعية، حيث وجدت صحيفة كردستان أن كردستان تعاني من ظروف صعبة تحت الحكم العثماني من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذا اصدار صحيفة كردستان حوّل هذا الظلام الى نور واستطاع الى حد بعيد نقل اخبار كردستان الى العالم.

يوجد في كردستان اليوم عشرات القنوات التلفزيونية المحلية وعشرات المحطات الإذاعية ومئات المجلات والصحف والمواقع الإلكترونية والنشرات الإخبارية، بما أن وضع كردستان خاص، فإن وسائل الإعلام فيه خاصة أيضاً، حيث يواجه الصحفي الكردي صعوبات من ناحية أن بلده محتل ومن ناحية أخرى مجتمعه / مجتمعها في وضع سياسي واقتصادي واجتماعي حساس وضعيف من حيث الوعي والثقافة، لذلك، فإن واجب الصحفيين والإعلاميين الكرد صعب ومختلف للغاية.

لذا الآن يتعين على الإعلاميين الكرد العمل وبذل الجهد لشرح الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعاني منها الكرد داخلياً، ومن ناحية أخرى يرى أن قوات الاحتلال تقوم كل يوم بمخططات اللاإنسانية جديدة بحق الكرد، على الرغم من احتلالهم وهجماتهم، فإنهم يخططون لحرب أهلية بين الشعب الكردي، كما تفعل الدولة التركية الآن، لذلك، من المهم جداً أن تكون جميع جوانب المهنية والمواطنة والوطنية قوية في شخصية الإعلاميين الكرد، وأن يقوموا بواجبهم المقدس على هذه الأسس الثلاثة.

نحن، بصفتنا المؤتمر الوطني الكردستاني، نبعث تحياتنا الحارة إلى جميع الصحفيين الكرد بمناسبة يوم الصحافة الكردية، ونتمنى التوفيق لهم بعملهم الجاد.

المجد والخلود لأرواح جميع الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية التعبير، الديمقراطية ومحاربة الفساد الاجتماعي، تحية وسلام لجميع الصحفيين والإعلاميين في سجون السلطات والمحتلين، ونبارك يوم صحافة كردية لجميع الصحفيين الكرد ولجميع الشعب الكردي والكردستاني الذين يناضلون ويقاومون”.

(سـ)