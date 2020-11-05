KNK يعقد اجتماعًا طارئًا ويتخذ جملة قرارات بشأن التصعيد في جنوب كردستان

وأعرب المؤتمر الوطني الكردستاني في بيان صدر عقب اجتماع طارئ عن استيائه من الأحداث والتصعيد الدائر في باشور (جنوب) كردستان، جراء إقدام الحزب الديمقراطي الكردستاني على حشد قواته في منطقة جبال كاري، حيث توجد نقاط لقوات الدفاع الشعبي.

وجاء في بيان المؤتمر الوطني الكردستاني: "إن التوتر الذي بدأ بعد أن أرسل الحزب الديمقراطي الكردستاني البيشمركة إلى أماكن قريبة من نقاط قوات الكريلا في منطقة غاري يتصاعد تدريجيًّا، حيث وقعت العديد من الأحداث السيئة".

وعبّر المؤتمر الوطني الكردستاني عن استيائه جراء هذه التصعيد، ودعا الأطراف إلى "إبقاء قواتها المسلحة في أماكنها القديمة، وسحب قواتها المتقدمة باتجاه نقاط الكريلا إلى أماكنها، وحل المشاكل من خلال الحوار".

كما دعا أيضًا جميع الأطراف السياسية في كردستان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاقتتال فيما بينهم.

وبحسب البيان فقد خرج الاجتماع الطارئ بجملة قرارات منها:

إنشاء منصة الأزمات لمتابعة الموقف خطوة بخطوة واتخاذ الإجراءات اللازمة . تشكيل وفد على مستوى الرئاسة المشتركة وإرساله إلى جنوب كردستان والاتصال بالأطراف ذات الصلة . عقد مؤتمر شامل خلال فترة وجيزة عبر الفيديو بمشاركة أفراد وأعضاء الأحزاب والمنظمات الكردستانية .

هذا وسبق أن أعلن المؤتمر الوطني الكردستاني في بيان كتابي عن استعداده لأداء دور الوساطة بين الأطراف الكردية للحد من الاقتتال الكردي – الكردي.