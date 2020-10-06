كندا توقف تصدير تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة إلى تركيا

وقال مشروع (بروجيكت بلافشيرز)، وهو مجموعة كندية لمراقبة الأسلحة، إن مقاطع مصورة لضربات جوية بثتها الحكومة الأذربيجانية في باكو تظهر أن الطائرات المُسيّرة كانت مزودة بأنظمة تصوير واستهداف طورتها شركة (إل 3 هاريس ويسكام)، وهي الوحدة الكندية التابعة لشركة (إل 3 هاريس تكنولوجيز) الأميركية.

وعلى خلفية ذلك، قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين "تماشيًا مع نظام كندا القوي لمراقبة الصادرات ونتيجة العمليات القتالية الجارية، فقد أوقفت تصاريح التصدير إلى تركيا، ما يمنح الوقت لتقييم الوضع".

وأعلنت تركيا عن دعمها لأذربيجان بشكل مباشر في قتال الأرمن، وذلك من خلال إرسال المعدات والطائرات والمرتزقة السوريين.

(ي ح)