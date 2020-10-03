كندا تجري تحقيقًا من استخدام الجيش الأذري تكنولوجيا كندية ضد الجيش الأرميني

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: " أن وزير الشؤون الخارجية فتح تحقيقًا، فيما يتعلق باستخدام الجيش الأذري عتادًا عسكريًّا كنديًّا ضد الجيش الأرميني".

وأضاف أن "من المهم للغاية الاحترام الدائم لشروط كندا بشأن توقعاتها فيما يخص عدم انتهاك حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أنه يشعر بقلق كبير إزاء القتال في منطقة آرتساخ/قره باغ.

وكانت منظمة "بروجكت فلاوشيرز" الكندية لمراقبة الأسلحة قد قالت إن مقطعًا مصورًا لضربات جوية نشره سلاح الجو في أذربيجان يشير إلى أن الطائرات المسيّرة مجهزة بنظام تصوير واستهداف من إنتاج "إل.ثريهاريس ويسكام"، وهي الوحدة الكندية التابعة لشركة "إل.ثري هاريستكنولوجيز".

في حين، ذكرت صحيفة "غلوب أند ميل" أن الشركة حصلت على ترخيص في وقت سابق من العام بتصدير سبعة أنظمة تصوير واستهداف إلى شركة "بايكار" التركية لصناعة الطائرات المسيّرة.

ويمنع قانون تراخيص التصدير والاستيراد الكندي بيع أسلحة يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقوانين الإنسانية الدولية أو قوانين حقوق الإنسان.

ووفق تقرير "بروجكت فلاوشيرز"، فإن أنظمة الاستشعار والتصوير المتطورة التي تنتجها شركة "إل.ثريهاريس ويسكام"، استخدمتها الطائرات المسيّرة التركية في عدد من مناطق الصراع في الشرق الأوسط وليبيا.

وأفاد التقرير بأنه منذ عام 2017، كانت تركيا زبونًا رئيسيًّا لمنتجات "إل.ثريهاريس ويسكام"، ووقتها كان الجيش التركي متورطًا في معارك جنوب شرق البلاد، كما بات يتدخل على نحو متزايد في النزاعات الدائرة في كل من سوريا والعراق وليبيا.

إلى ذلك، اعتبرت المنظمة، بأن إقدام الشركة الكندية على تزويد تركيا بتقنياتها العسكرية المتطورة انتهاكًا وتجاوزًا لالتزامات كندا الدولية ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة لمناطق الحروب.

واستند التقرير إلى بيانات وأدلة متعددة المصادر هذا إلى جانب تقارير لوسائل إعلام وشهادات عدد من مراقبي حقوق الإنسان، وأجمعت كلها على أن المستشعرات المطوّرة من جانب الشركة الكندية المذكورة قد تم تركيبها في طائرات تركية مسيّرة.

وتعد شركة "إل.ثريهاريس ويسكام"واحدة من كبريات الشركات المنتجة والمصدّرة لأنظمة الاستشعار والتصوير بالأشعة تحت الحمراء الخاصة بطائرات "الدرون"، حيث تقدّر صادراتها السنوية قرابة 500 مليون دولار.

(ي م)