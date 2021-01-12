ذكرت صحيفة "الغارديان" أن كندا تتجه إلى تصنيف جماعة "أولاد فخورون" أو "براود بويز" كمنظمة إرهابية على غرار تنظيم القاعدة وداعش وبوكو حرام، بعد دورهم في الهجوم الذي أدى إلى اقتحام مبنى الكابيتول، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح وزير السلامة العامة الكندي، رالف غوديل، إن مكتبه كان يراقب عن كثب جماعة "أولاد فخورون"، و"المتطرفين العنيفين ذوي الدوافع الأيديولوجية المتشددة" داخل المجموعة.

وقال غوديل: "إن هذه الجماعات من دعاة تفوق العرق الأبيض ولديهم أيديولوجيات تحث على كراهية النساء ومعاداة الإسلام والسامية، إنهم خطرون ومتطرفون".

وأضاف: "نحن نعمل بدأب على جمع الأدلة، وعندما تتوافر لدينا جميع المعلومات الاستخباراتية فإن سنتعامل مع تلك الجماعات بشكل مناسب".

ولم يذكر مكتب الوزير متى ستوضع جماعة "أولاد فخورون" على قائمة الإرهاب الكندية.

وتأسست "أولاد فخورون" في العام 2016، وكان أحد مؤسسيها الكندي جافين ماكينز، أحد مؤسسي مجلة Vice تصدرت المجموعة عناوين الصحف لأول مرة في كندا قبل ثلاث سنوات، بعد أن عرقل خمسة جنود احتياط، يرتدون قمصان سوداء صفراء، احتجاجًا للسكان الأصليين على تمثال مثير للجدل.

وجرى حظر نشاط الجماعة على "فيسبوك" و"إنستغرام" في أكتوبر 2018 بعد انتهاك أعضائها لسياسات عدم بث الكراهية والتحريض على العنف وتصنيفها على أنها منظمة متطرفة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

في الأعوام التي تلت ذلك، لعبت "أولاد فخورون" دورًا محوريًّا في حركة تفوق العرق الأبيض العنيفة في الولايات المتحدة.

(د أ)