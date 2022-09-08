كمالوندي: برنامج إيران النووي السلمي أظهر أكبر نسبة من الشفافية حتى الآن

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي أن "برنامج إيران النووي السلمي، أظهر أكبر نسبة من الشفافية حتى الآن؛ مضيفاً بأن العودة إلى نظام التحقق السابق مرهونة بتنفيذ التعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي من قبل جميع أطراف الاتفاق"، بحسب وكالة إرنا.

كمالوندي قال ذلك، اليوم الخميس، ردّاً على التقرير الأخير لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة النووية رافايل غروسي حول إيران.

وأضاف، أن "التقرير الفصلي الذي قدمه غروسي مؤخراً، ليس سوى تكرار للقضايا الواهية السابقة والتي اُعدت لأغراض موجّهة سياسيا، ولا يتضمن شيئاً جديداً غير التلاعب بالألفاظ لتنفيذ أجندات خاصة".

وتابع كمالوندي، أنه "بطبيعة الحال وعلى غرار التقارير السابقة، سيقوم سفير ومندوب إيران الدائم بتقديم ردّ قانوني دامغ على هذا التقرير، خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية الدولية الأسبوع القادم".

كما حذر من "تحركات وسائل إعلام دولية لحرف العبارات الغامضة والمشحونة بتفاصيل غير ضرورية أدرجها غروسي تعمداً في تقريره الأخير، وذلك لإثارة أجواء إعلامية سلبية ضد برنامج إيران النووي السلمي".

وخلص المتحدث باسم المنظمة النووية الإيرانية، إلى أن استئناف نظام التحقق السابق يقتضي عودة جميع الأطراف إلى تعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي، مبيناً أنه لا يمكن التوقع من إيران أن توافق على الرقابات الخارجة عن إطار اتفاق الضمانات، وسط امتناع الاطراف الاخرى عن تنفيذ التزاماتها واستمرار الحظر الظالم المفروض على الشعب الإيراني.

وكانت قد قالت الوكالة الدولية للطاقة النووية الأربعاء، إنها "لا تستطيع ضمان" الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، لرفض طهران الرد على مسألة المواقع غير المعلن عنها والمشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرح عنها.

(م ش)