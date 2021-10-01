كلير بيكر: يجب تكثيف النضال من أجل الحرية الجسدية للسيد أوجلان

قيّمت سكرتيرة الاتحاد الدولي لنقابات العمال، وهي أكبر نقابة عمالية في بريطانيا، وسكرتيرة حملة "الحرية لأوجلان" كلير بيكر، العزلة الشديدة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان والنضال الدولي ضد العزلة.

وأشارت كلير بيكر إلى أن حملة "الحرية لأوجلان" بدأت عام 2016، بمشاركة عشرات النقابات في بريطانيا وقالت "تستمر حملتنا بمشاركة قوية. حيث انضم إليها كلٌّ من اتحاد الجامعات والكليات (UCU) واتحاد النقابات العمالية البريطانية (TUC) و16 نقابة أخرى، بشكل فعال ونشط، وقد أوضحنا أن إطار حملتنا يجب أن يصل إلى ملايين الأشخاص ويضمن حرية السيد عبدالله أوجلان، ونفذّنا فعاليات متنوعة وعديدة في هذا السياق، وقالت العديد من النقابات المنضمة إلى الحملة إن فلسفة السيد أوجلان قد أثّرت فيهم وأنهم يدعمون حريته، وسنستمر بحملتنا من أجل تحقيق حرية القائد أوجلان".

وأشارت كلير بيكر إلى أن الهدف من العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان هو منع انتشار أفكاره، وقالت "إن السبب الرئيس لاعتقال السيد أوجلان هو خوف الدولة التركية من أفكاره. فأفكاره تؤثر على أطراف عديدة، لأن هذه الأفكار هي الديمقراطية وحرية المرأة والإنسانية. والأمر الصحيح هو أنه يجب على الدولة التركية الدفاع عن هذه الأفكار دون خوف. هناك حرية في هذا الفكر والنضال، وهذا ما تحاول الحكومة التركية قمعه".

'الدولة التركية لا تطبق القانون'

كما علّقت كلير بيكر على العزلة في إمرالي وقالت "إن العزلة المفروضة على السيد أوجلان هي ضد قوانين الدولة التركية وضد القوانين والحقوق الدولية في الوقت ذاته، وهي تعذيب للسيد أوجلان. هذه العزلة هي عزلة مفروضة على الكرد والعمال والنساء والصحفيين والمعارضة في تركيا".

وأوضحت كلير بيكر أن لجنة مناهضة التعذيبCPT أعدت تقارير عديدة عن العزلة، لكنها ظلت حبرًا على الورق، وتابعت "يجب الضغط على لجنة مناهضة التعذيبCPT لتنفيذ مهامها، ومتابعة ما يكتب في تقاريرها، وإطلاع الرأي العام على العزلة. كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تتخذ موقفًا فاعلًا من السيد أوجلان، الذي يواجه هجومًا كبيرًا على حقوق الإنسان من قبل الدولة التركية.

إن صمت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان DMME أمام كل هذه الهجمات أمر غير مقبول. فالدولة التركية لا تهاجم السيد أوجلان فحسب، بل تهاجم أيضًا السجناء السياسيين والصحفيين والشباب، ويجب على لجنة مناهضة التعذيب CPT والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان DMME تأدية مسؤولياتهما تجاه موقف الدولة التركية في السجون. ومن ناحية أخرى، وتتجاهل بريطانيا هذه الأوضاع فقط. بسبب علاقتها مع الدولة التركية".

'يجب فرض عقوبة على الدولة التركية بسبب العزلة'

أشارت كلير بيكر إلى أنه لم يتم فرض أية عقوبات على الدولة التركية لفرضها العزلة على القائد عبدالله أوجلان وقالت " نحن نعمل مع برلماني حزب العمال البريطاني وبرلمانات أوروبي أيضًا؛ كي نعلمهم بما يحدث. نحن نقدّم معلومات عن جرائم تركيا ضد الإنسانية داخل حدودها وخارجها".

وأوضحت أن أردوغان يحاول إظهار أن كل الأطراف المعارضة له إرهابية وتابعت "لا ينبغي للدول الأوروبية أن تصبح أداة في لعبة أردوغان. الذي يريد القضاء على الشعب الكردي. وبريطانيا ودول أوروبية أخرى تتجاهل الممارسات اللاإنسانية لتركيا وتهديدات أردوغان للمهاجرين بسبب مصالحها الاقتصادية. يجب أن يظهر السياسيون موقفًا جادًّا ويضعوا حدًّا لهذا، ويجب بالتأكيد وضع حرية أوجلان على جدول الأعمال. فمع حرية السيد أوجلان فقط، يمكن إنهاء نظام وعقلية أردوغان. كما أن طريق السلام يُفتح مع حرية أوجلان".

'يجب أن نتحد ضمن الحملة'

كما شددت كلير بيكر على أهمية النضال الموحد من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، واختتمت حديثها قائلة "يجب أن نعمل معًا، ونقوي حملتنا، ونعمل أكثر مع الحركات والأحزاب اليسارية. يجب أن نوضح أن الحرية الجسدية للسيد أوجلان مهمة لجميع العمال المضطهدين في العالم، ونظهر الموقف الهجومي للدولة التركية ضد الشعب الكردي والسيد أوجلان لكل الشعوب. فإن لم يتم قطع الطريق أمام جرائم الدولة التركية ضد الإنسانية سيتم القيام بذلك في جميع أنحاء العالم. يجب أن يتحد الشعب الكردي ضمن الحملة من أجل رفع صوته أكثر وضمان الحرية الجسدية للسيد أوجلان".

(ر)

ANHA