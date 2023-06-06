كليب جديد بصوت أطفال عفرين

وتؤدي الأغنية فرقة الأطفال التابعة لحركة الهلال الذهبي في منطقة عفرين، فيما كتب كلمات الأغنية ولحنها الفنان فرهاد علوش، وأخرجته، روناهي شيخو.

وتضم الفرقة 30 طفلاً، بينهم 15 طفلاً يؤدون الأغنية، فيما يساهم الآخرون في تصوير الفيديو كليب.

وجرى التحضير للكليب منذ الـ 21 من آذار عام 2022، لكن تم توقف العمل عليه بسبب الحصار المفروض على المنطقة من قبل قوات حكومة دمشق.

واستؤنف العمل في الفيديو كليب وتم إنجازه في الـ 14 من أيار المنصرم، وتم تصوير مشاهده في قرية تل سوسين ومخيم سردم وناحية الأحداث، في مقاطعة الشهباء، وانتهت عمليات المونتاج في الـ 1 من حزيران الجاري.

وتحكي كلمات الأغنية عن الأطفال وعلاقتهم بالطبيعة والفراشات، ومن المقرر نشر الأغنية المصورة في القنوات التلفزيونية وعلى موقع حركة الهلال الذهبي.

(ك)

ANHA