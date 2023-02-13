كلماتها كانت مزلزلة لقلوب كل من شاهدها وسمعها بقوة تضاهي الزلزال نفسه

ففي اليوم الثاني من حملة التبرع التي أطلقتها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لإغاثة متضرري الزلزال الذي ضرب الأراضي السورية؛ الحملة يديرها مجالس وكومينات المناطق والمدن في شمال وشرق سوريا.

توجهت الطفلة جين فخري إسماعيل (11 عاماً) من ناحية تربه سبيه إلى خيمة التبرع التي نُصبت أمام بلدية الشعب في الناحية، وقدّمت مصروفها الذي جمعته وقدره (50) ألف ليرة سورية.

ولدى سؤال الطفلة جين، عن الدافع الذي جعلها تتبرّع بمصروفها الشخصي، أجابت وبراءة الطفولة تتوهّج في كلماتها: "إن متضرري الزلزال هم من أهلنا، وجميعنا معنيون بالتضامن معهم ومساعدتهم».

مضيفةً بوعيها الفطري الذي يعبّر عن أصالة شعبنا: "أتمنى على أهالي الناحية تقديم ما بوسعهم لمتضرري الزلزال حسب إمكاناتهم".

(ر ر /ض)

ANHA