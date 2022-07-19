كلمات احتفالية 19 تموز: ثورة قادتها المرأة حتماً سيكون النصر حليفها

وانطلقت عصر اليوم فعاليات احتفالية مكونات إقليم الجزيرة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز، وذلك في ساحة ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو، تحت شعار " بالذكرى العاشرة لثورة 19 تموز سندحر الاحتلال ونبني سوريا ديمقراطية".

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء ثورة 19 تموز، تلتها كلمة عضو مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، محمد جولي حيا فيها مقاومة شعوب شمال وشرق سوريا في ثورة 19 تموز، وبارك الذكرى السنوية العاشرة للثورة على جميع مقاتلي الحرية وعوائل الشهداء والقائد عبدالله أوجلان، وجميع شعب المنطقة.

وأكد محمد جولي أن ثورة 19 تموز أصبحت نوراً لجميع شعب سوريا ووصلت إلى العالم أجمع، وقال: "تمكنا معاً من هزيمة داعش وطرده من مناطقنا وتأسيس إدارتنا الذاتية التي تضم جميع مكونات المنطقة".

محمد جولي لفت الانتباه إلى هجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وبيّن :"هذه الهجمات المستمرة تهدف إلى ضرب مكتسبات شعب شمال وشرق سوريا التي تحققت بدماء شهدائنا في ثورة 19 تموز، ولكننا عهدنا كعوائل الشهداء بأن سنواصل دعمنا لقواتنا العسكرية في جميع الظروف".

"سنحقق النصر ضد جميع تهديدات العدو"

وبعدها ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار، وليدة بوطي كلمة، باركت فيها يوم الانبعاث وثورة 19 تموز على جميع شعب شمال وشرق سوريا والقائد عبدالله أوجلان وكافة النساء في العالم، قائلة: "نحن أصحاب مكتسبات قيمة وقوى عسكرية كبيرة وإرادة وعزيمة حرة، لذلك نقول للعدو وجميع القوى التي تراهن على إفشال ثورة الحرية في روج آفا، بأن الثورة التي قادتها المرأة حتماً سيكون مصيرها النصر، وبنضالنا سنضمن النصر لها ولشهدائنا الذي ضحوا بدمائهم في الثورة".

واختتمت حديثها بالقول "إن ثورة روج آفا أصبحت مثالاً لجميع الشعوب والمرأة في العالم ومثالاً لدعاة الحرية، لذلك نقول للعدو بأن المكان الذي يحيك فيه مؤامراته ومخططاته علينا سنحوله إلى مكان للنصر".

ثورة 19 تموز أصبحت مثالاً تاريخياً للمقاومة

أما كلمة المكون العربي، فألقتها الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، سمر عبدالله، والتي أكدت أن ثورة 19 تموز هي ثورة أخلاقية للقيم الاجتماعية وثورة أخوة الشعوب، وباركت جميع شعب شمال وشرق سوريا بهذا اليوم، قائلة: "بدأت شرارة الثورة من كوباني ووصلت إلى كافة مدن الشمال السوري من عفرين وصولاً إلى قامشلو والدرباسية ومن ثم إلى جميع المناطق، ثورتنا التي غيرت جميع توازنات العالم بإرادة شعبنا الذي رفض أن يكون لعبة بيد الدول الإقليمية".

وأكدت سمر أن مكتسبات ثورة 19 تموز أصبحت محل إزعاج لدى الدول الإقليمية التي استمرت بحياكة المؤامرات من أجل إفشالها، وقالت: "ثورة 19 تموز أصبحت مثالاً تاريخياً يقتدى به، فقد تمكنت قواتنا من تحرير مناطقنا من رجس داعش الإرهابي، وقدمنا أكثر من 12 ألف شهيد والعديد من الجرحى والمصابين، فهذه المكتسبات ما كانت لتتحقق لولا بطولة أبنائنا وتضحيات شهدائنا ".

سمر شددت في ختام حديثها على ضرورة رفع وتيرة النضال ضد التهديدات التركية لشمال وشرق سوريا، مؤكدة أن شعب شمال وشرق سوريا اتخذ قراره في النضال على أساس مبادئ حرب الشعب الثورية.

(كروب/ك)

ANHA