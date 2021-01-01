كلدانيو ديرك يحتفلون بقداس بداية السنة الجديدة

وبدأ الحفل على أنغام الناقوس للاحتفال بقداس بداية السنة، وهو "لطلب بركة الربّ لترافق وتحفظ النعم من كل شر ووباء، وفيه رفع الجماعة المؤمنة الصلاة على نيّة السلام لوفرة الغلات وتوفيق البشريّة".

وقرئ الدعاء والصلوات من قبل راعي كنيسة مار جرجس للكلدان جميل سمعان ايشوع، وردد المحتفلون التراتيل بقداس بداية السنة.

كما قدم فرقة المرتلين الخاص بكنيسة مار جرجس عدد من التراتيل والدعاء بقداس بداية السنة.

وبعد الانتهاء من الطقوس تم تقديم مجسم الكرة الأرضية والعلم وحفنة من التراب، وعدد من الكتب المدرسية والكمامات والقفازات ليبارك الرب على الأجيال القادمة ويحفظ الأرض ويحمي البشر من الأمراض ويحمي البلاد.

وبعد الانتهاء من طقوس قداس بداية السنة تبادل المحتفلون التبريكات فيما بينهم.

(ع ع/ل)

ANHA