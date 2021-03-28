كلدانيو ديرك يحتفلون بعيد الشعانين

وتوجّه كلدانيو ديرك، صباحًا، إلى كنيسة مار جرجس لأداء عيد الشعانين، الذي يصادف الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس.

بدأت طقوس الاحتفال بالصلوات الدينية، منها الصلاة الخاصة بأحد الشعانين وصلاة لمباركة الزيتون والنخيل، وردّد القسّ راعي كنيسة مار جرجس في ديرك، جميل يشوع، الصلوات ومن ورائه ردّدها الحضور، حاملين غصن الزيتون الذي يرمز إلى النور.

ووُزّعت سعف النخيل وأغصان الزيتون على المصلّين، حيث إنّ هذا اليوم يسمّى أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة، نظرًا لاستقبال أهالي القدس السيد المسيح بالسعف والزيتون المزّين.

وترمز أغصان النخيل أو السعف لدى أبناء الطائفة إلى النصر، أمّا أغصان الزيتون فهي ترمز إلى السلام.

وتميّز أيضًا لباس الأطفال باللون الأبيض للدلالة على السلام.

كما قدّمت فرقة المرتّلين عددًا من الصلوات والدعاء بهذه المناسبة، ثم توجّه المصلّون لتقبيل الإنجيل المقدّس، وبعد ذلك ساروا في شوارع المدينة وسط ترديد التراتيل الخاصة بالمناسبة، ثم تبادل المصلّون التهنئة بالعيد.

(ع ع/س ر)

ANHA