كلارا أديسا: العزلة هي استمرار للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان

هذا ونظم مؤتمر ستار المحاضرة، اليوم ، في قاعة المركز الثقافي بناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو.

وبالتزامن مع الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، تنظم كل عام في مختلف أصقاع العالم وكردستان وشمال وشرق سوريا، فعاليات مناهضة للمؤامرة ومطالبة بفك أسر القائد أوجلان.

وشارك في المحاضرة المئات من أهالي ناحية تل حميس وريفها، ووجهاء عشائر المنطقة، وممثلو الأحزاب السياسية، والمؤسسات النسوية والمدنية.

وألقت المحاضرة الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تل حميس، كلارا أديسا، حيث استنكرت في مستهل حديثها المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "هدف الدولة التركية الفاشية من فرض العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان هو كسر إرادة الشعوب الداعية إلى الحرية ومنع انتشار فكر وفلسفة أوجلان، الهادفة إلى تحرر الشعب من الأنظمة السلطوية"، مؤكدة أن العزلة هي استمرار للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 من شباط عام 1999، واعتقل على إثرها في العاصمة الكينية نيروبي.

كما أكدت كلارا أديسا أن "العزلة على القائد عبد الله أوجلان هي عزلة على شعوب شمال وشرق سوريا بأكملها".

ثم عرض سنفزيون تناول مسيرة القائد عبد الله أوجلان وكفاحه من أجل شعبه، وتطرق إلى المؤامرة الدولية التي حيكت ضده.

وانتهت الفعالية بترديد الشعارات: "لا حياة بدون القائد"، "بروح بالدم نفديك أوجلان"، "المرأة تعني الحياة الحرة".

ومن الجدير بالذكر أن محاضرتين مماثلتين عُقدتا في بلدة عكاظ وبلدة تل أحمد التابعتين لناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو، عن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

(ش أ/ م ح)

ANHA