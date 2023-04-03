KJK: سنجعل ميلاد القائد أوجلان الـ 74 العام الأخير من ابتعادنا الجسدي عنه

أدلت منسقية منظومة المرأة الكردستانية (KJK) ببيان، بمناسبة يوم الـ4 من نيسان الذي يوافق ميلاد القائد عبد الله أوجلان.

وجاء في مستهله مهنئاً "نهنئ الشعب الكردي الذي يقف ضد الاستعمار بإرادته، وشعوب العالم التي حققت مفهوماً بديلاً للنضال بفضل النموذج، ورفيقات الدرب في النضال المرتبطات بفلسفة الحرية، وشعوب العالم التي تخوض حياة أخلاقية بفضل القائد أوجلان، بحلول عيد ميلاد القائد أوجلان في 4 نيسان، ونأمل أن يصبح هذا اليوم وسيلة للحرية والأمل والشجاعة والمحبة والإيمان وإحياء القيم الإنسانية التي دمرتها الحداثة الرأسمالية".

وأكد البيان "أن القائد أوجلان بقيادته الشجاعة التي غيّرت المصير السيئ للشعب الكردي، وأخرج الشعب الكردي من معضلة الاستسلام والعمالة المفروضة على مر التاريخ، لهذا السبب، فتح الطريق لانتفاضة ستمتد لمئات السنين أمام الكرد، الذين لم يقبلوا بهذا الفرض المزدوج وناضلوا من أجل هذا الأمر، فمن خلال مقولاته وبفضل هذه الإرادة التي خُلقت بجهد وموقف عظيمين، أصبح الشعب الكردي يتمتع بموقف تمكنه من إحباط حسابات الفاشية والاستعمار والقوى المهيمنة، ومن بعده، قدم الثقافة القديمة وفلسفة الحياة وتجربة النضال للنضالات القائمة في الشرق الأوسط والعالم وجعلها بارزة للغاية، وأوصل الواقع المستحيل إلى الحقيقة مثل زهرة تتفتح على الصخور، ومثل ماء يجري وسط الصحراء، ومثل نور يخترق الظلام، فالقائد أوجلان الذي هو مهندس هذه المسيرة، يستمد حقيقة قيادته للشعب الكردي من هنا".

سنواصل نضالنا ضد العزلة المفروضة في إمرالي

وأضاف البيان "المرأة التي تعرضت للتمييز والاستغلال، انتفضت اليوم بتحدٍ كبير ضد الأنظمة الذكورية، وتحقق هذا الأمر بفضل الجهود العظيم للقائد أوجلان، وإن تجارب الحياة الحرة التي بدأت من الأفراد في شخص المرأة الكردية وانتشرت ضمن المجتمع، تلهم اليوم جميع الحركات النسائية في العالم، لهذا السبب، إننا نعتبر نظام العزلة المفروضة على القائد أوجلان بمثابة تهديد يحدق بحرية المرأة الكردية، وإن سياسات العزلة المفروضة في إمرالي، تشكل تهديداً ضد وجودنا، وكان القائد يقول عن الظروف التي يعيشها "لا أستطيع التنفس"، وإننا نعتبر تغيير هذه الظروف مثل قضية وجودنا، وإننا نؤكد مرة أخرى تحدينا لإحباط سياسات العزلة المفروضة، وسنواصل نضالنا ضد هذه السياسات القائمة على ازدواجية المعايير للمؤسسات الدولية، وفي مقدمتهم ضد لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية في السجون، التي توجهت إلى إمرالي، ولكنها لم تشارك تقريرها حول القائد أوجلان مع الرأي العام، وفي الوقت نفسه، يجب على المؤسسات والأطراف المعنية بالوضع التي لا ترى الوضع كحالة إنسانية أن تتحرك، ونحن بدورنا، سوف نواصل نضالنا أيضاً في هذا الصدد".

وأشار البيان إلى مقاومة القائد عبد الله أوجلان المستمرة "القائد أوجلان يقاوم منذ 25 عاماً في سجن إمرالي ضد الفاشية والقوى المهيمنة، وحوّل العبودية الجسدية في النموذج الذي كان قد طوّره إلى بحث عن الحرية التي تجتاز الحدود، وبدأ بمستوى الحرية الفكرية وحب الحقيقة من ذاته، واستطاع أن يهبها لكل امرأة وطبقة مضطهدة وشبيبة والحركات الاجتماعية وإلى كل من يقاوم في أي مكان من العالم، فلا الاستعمار ولا الفاشية ولا حتى المهيمنون بإمكانهم سد الطريق أمام الحرية المتصاعدة لإمرالي".

وشدد البيان "نحن النساء الكرديات، لن نكتفي بهذا الأمر، بل سنحقق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، ولكي يكون عيد ميلاد القائد أوجلان الـ 74 هو العام الأخير من ابتعادنا الجسدي عنه".

مؤكداً "سنعزز نضالنا حريتنا بمرحلتنا "مع المرأة الحياة الحرية نحو ثورة المرأة"، وسنواصل نضالنا ونعلم أن كل إنجاز وموقف حققناه في نضالنا من أجل الحرية هو خطوة تقربنا من الحرية الجسدية للقائد أوجلان وسنواصل مسيرتنا القائمة على مبدأ "المرأة، الحرية، الحياة" بتصميم وعزم، لهزيمة الفاشية والاستعمار ومن أجل بناء حياة حرة، وسنتوّج القرن الواحد والعشرين بثورة المرأة".

(ل م)