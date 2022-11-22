KJK: دعم روج آفا هو مطلب لتحقيق المستقبل الحر والديمقراطي

أصدرت منسقية منظومة المرأة الكردستانية (KJK)، اليوم الثلاثاء، بياناً كتابياً بصدد هجمات دولة الاحتلال التركي التي تطال شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع.

البيان أدان بشدة "الهجمات الجوية التي نفذت بأمر من أردوغان الفاشي والقاتل على روج آفا وشمال شرق سوريا في 20 تشرين الثاني، ونستذكر أبناء شعبنا الذين ارتقوا إلى مرتبة الشهادة في هذه الهجمات بكل إجلال واحترام ونتمنى الشفاء العاجل لشعبنا الذين أصيبوا في هذه المجزرة، ونقدم في شخص عائلاتنا الذين استشهد أبنائهم وبناتهم، تعازينا الحارة لجميع شعب كردستان، لقد فشلت السلطة الفاشية الارتزاقية لتحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية أمام قيم السلام، الديمقراطية، والحرية التي خلقها نموذج قائدنا عبد الله أوجلان في وطننا، المنطقة والرأي العام العالمي".

ونوه البيان إلى أن "السلطة الارتزاقية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية لن تتخلى أبداً عن سياسات الإبادة الجماعية والقمعية، وفي إطار هذه السياسات ومن خلال تنفيذ نظام العزلة والتعذيب على قائدنا، وكأنها ترد على هزيمتها أمام قيم الحرية التي خلقها قائدنا أوجلان في كردستان وفي العالم بأسره، وتشن حربها بهذا المفهوم".

وأضاف البيان: "يعرف شعبنا جيداً أن سلطة تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية تستعد لخوض حرب موسعة، كما رأينا في الهجمات الأخيرة، فإن هذه الحرب يتم تطويرها بموافقة وإذن من روسيا وأميركا، وفي هذا السياق، لن يقبل الشعب الكردي، هجمات دولة الاحتلال التركي والإبادة الجماعية التي ترتكب بشهادة وموافقة كل من روسيا ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أبداً، إن الحكومة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، التي لا تستطيع قمع ثورة روج آفا، التي تطورت على إرث ذو مغزى وقيِّم من تاريخ نضالنا على مدار 40 عاماً، تستهدف القيم التي حققها الشعب الكردي".

منظومة المرأة الكردستانية ذكرت في بيانها أن سياسات الإبادة ستتواصل طالما بقيت حكومة العدالة والتنمية والحركة القومية، وتابعت في هذا الصدد: "كتبت كوباني اسمها في التاريخ كمكان للثورة النسائية الأسطورية، حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ‏الفاشية، التي لا تستطيع تقبل هذه الحقيقة، ترى وجودها في تدمير هذه الإرادة المنظمة، هذه الزمرة الفاشية ترى أن ثورة ‏روج آفا تشكل خطورة على سلطتها، وتخشى من الوحدة الحرة والديمقراطية للشعوب، هجومها هو علامة على خوفها ‏من إرادة المرأة المنظمة ومن القوة المشتركة للشعوب، في الوضع الحالي، تقوم الحكومة الفاشية لحزب العدالة والتنمية ‏وحزب الحركة القومية في بلادنا وتركيا والشرق الأوسط بخلق أزمة، وبنت نفسها على الدم والتمييز على أساس الجنس ‏والعنصرية وتستفيد من هذه الأشياء.‏

ولطالما وجدت هذه السلطة الظالمة، فلن تنتهي السياسات الدموية والمجازر في الوطن وفي المنطقة، ولذلك فقد آن ‏الأوان للقضاء على هذه السلطة الفاشية والقاتلة والمتوحشة والتي أصبحت وبالاً على الإنسانية والشعوب والمرأة من ‏خلال نضال مشترك وبروح النفير العام، بوجود هذه السلطة الفاشية، يتواجد الظلم والقتل والاعتداءات والموت وكل ‏أنواع إبادة المجتمع والقذارة والإمحاء، ولذلك فإن دعم روج آفا هو مطلب لتحقيق المستقبل الحر والديمقراطي، ودعم ‏كوباني هو تبني الحق والحرية".‏

ودعا البيان في ختامه النساء والشعب الكردي إلى تعزيز التنظيم وتصعيد النضال على أسس الدفاع المشروع "نساؤنا وشعبنا الذين أملهم في الحرية أكبر من أي وقت، لن يقبلوا قط بسياسات الاستسلام والترهيب لحكومة العدالة ‏والتنمية والحركة القومية، عموم شعبنا والمرأة في روج آفا، سوف يردون على كل أنواع الهجمات الفاشية من خلال ‏الحق المشروع في الدفاع عن النفس، على هذا الأساس ندعو شعبنا والنساء الكرديات إلى تنظيم أنفسهم وتصعيد موقفهم في ‏الدفاع عن النفس ضد الهجمات الفاشية، كما نطالب الرأي العام الديمقراطي والمنظمات والأحزاب في تركيا والمنطقة ‏والعالم للمقاومة ضد الهجمات الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي ازدادت على أجزاء كردستان ‏الأربعة وتصعيد النضال الديمقراطي". ‏

(ك)