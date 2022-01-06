KJK: علينا المحافظة على الإرث النضالي الذي خلدته شهيدات مجزرة باريس

وأصدرت منظومة المرأة الكردستانية (KJK)، بياناً نقلته وكالة فرات للأنباء، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد واحدة من مؤسسي حزب العمال الكردستاني (PKK)، وإحدى القياديات في حركة المرأة الكردية، ساكينة جانسيز، وممثلة المؤتمر القومي الكردستاني (KNK)، فيدان دوغان و العضوة في حركة الشبيبة، ليلى شايلمز, وجاء فيه.

"ندخل الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد واحدة من مؤسسي حزب العمال الكردستاني (PKK)، وإحدى القياديات في حركة المرأة الكردية، ساكينة جانسيز، وممثلة المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK)، فيدان دوغان والعضوة في حركة الشبيبة، ليلى شايلمز، خلال مجزرة ارتكبتها الاستخبارات التركية (MIT) بأمر من فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، وأردوغان، في الـ 9 من كانون الثاني في باريس".

أضاف البيان: "تجربة حياة الرفيقة ساكينة جانسيز تمثل تاريخ المرأة الكردية، فكل لحظة قضتها كانت تطالب بالحرية وكانت مستعدة للتضحية بروحها في سبيل ذلك، لقد كسرت بشجاعة الصور النمطية لحياة النظام الرأسمالي، التقليد الذي يستعبد النساء، وأصبحت أعظم مقاومة لتسليط الضوء على السجون المظلمة في 12 أيلول؛ كانت الرفيقة ساكينة مصدر فائدة لحركتنا وشعبنا من خلال وقفتها النضالية، كما أصبحت مثالاً للمرأة الكردية الشجاعة وقضت حياتها في نضال مستمر من أجل الحرية".

تابع البيان "لم تتخل الرفيقة سارة عن نضالها وكانت السباقة دائماً في النضال من أجل حرية المرأة وحرية شعبها وأثبتت لنا من خلال نضالها هذا بأنه كيف للمرأة أن تعيش حرة، وهكذا خلدت في شخصيتها مثال المرأة الشجاعة وأصبحت مثالاً نحتذي بها في طريقنا النضالي؛ وعلى هذا الأساس نستذكر جميع شهيداتنا في شخص ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز، بكل احترام وتقدير، لقد خلدت شهيداتنا إرثاً عميقاً في النضال والحرية، لذا علينا المحافظة على هذا الإرث وأن نصعد نضالنا حتى تحقيق الحرية".

أشار البيان إلى أن "هذه المجزرة الشنيعة التي ارتكبت في باريس، تعرض الوجه الحقيقي لدول مثل فرنسا وألمانيا مرة أخرى، فعلى الرغم من مرور 9 سنوات، إلا أنه لم يتم توضيح ذلك بعد وهذا لا يعني سوى التستر على الحقيقة وهي جريمة كبرى؛ هذه الدول التي تعتبر نفسها تقدمية وديمقراطية وحرة، انتهكت قواعد القانون والعدالة كي لا تكشف الوجه الحقيقي لمجزرة باريس وحتى لا يعاقب مرتكبوها؛ وبهذه الطريقة، أظهروا موقفهم من نضال الشعب الكردي من أجل الحرية ومن حركتنا لتحرير المرأة، لذلك ليس فقط الدولة التركية، ولكن أيضاً النظام الرأسمالي الحديث في فرنسا وألمانيا على وجه الخصوص، هو المسؤول عن مجزرة 9 كانون الثاني في باريس، وعليه ندين فرنسا وألمانيا وكذلك الجناة الرئيسيين في هذه المجزرة".

نوه البيان إلى "أن خط الحرية والقيم التي تمثلها الرفيقات الشهيدات ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز هي أيضاً قيم عالمية، لقد أرادوا بناء حياة حرة ومتساوية للإنسانية وللنساء، وأظهر هذا الهجوم على النساء اللواتي يحملن مثل هذه القيم العالمية في شخصيتهن مرة أخرى الوجه القذر لنظام الحكم والدولة، لذلك نحن نرى أن جميع نساء العالم تعرضن لهذه المجزرة في شخص هؤلاء الثوريات".

أكد البيان "يعود الفضل في تقدمنا الدائم إلى الأيديولوجية التي رسم نهجها القائد عبد الله أوجلان، فمنذ تأسيس حزب العمال الكردستاني وبعد أخذ المرأة دورها في الصفوف الأمامية في مسيرة النضال والمقاومة، بدأت حركة حرية المرأة مع ساكينة جانسيز، واليوم وصلت إلى مرحلة بناء كونفدرالية نسائية ديمقراطية على الأساس الحزبي والعسكري وقامت بفضلها ثورة روج آفا، لهذا السبب فهم يقودون ثورة النساء، من خلال عملنا أصبحنا مصدر الخبرة من حركات الحرية وحركات المرأة في جميع أنحاء العالم

لهذا السبب تعادي دولة الاحتلال التركي الفاشي المرأة والشعب، وتستمد قوتها من أمريكا وأوروبا وتهاجم حركتنا بشتى الوسائل والطرق".

إن الذهنية التي اغتالت ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز، دعمت تنظيم داعش الإرهابي وتولت قيادتهم ولعبت دوراً رئيسياً في المجازر التي ارتكبت ضد المرأة، ولا تزال تقوم بهذا الدور، حيث ارتكبت المجازر ضد المرأة في شنكال عام 2014، كما بدأت بممارسة أعمال الخطف، والاغتصاب في عفرين المحتلة عام 2018 ولا تزال تواصل هذه الانتهاكات والممارسات، وهي المسؤولة عن كل الجرائم التي ارتكبت في المنطقة.

في شمال كردستان تعرضت المرأة لانتهاكات واعتداءات لعدة سنوات ففي الرابع من كانون 2016، تم الرد على النساء اللواتي قاومن بفي شخص سيفي دمير و باكيزة ناير وفاطمة أويار وارتكبت بحقهن مجزرة مروعة، من خلالها أرادوا توجيه رسالة مضمونها "إذا قاومتم ستقتلون" وبالرغم من جميع الهجمات بكل الوسائل، إلا أن المرأة واصلت المقاومة بشتى الطرق، وفي المقابل لا تزال المجازر ترتكب ضد المرأة، كما كان اغتيال دنيز بويراز من حزب الشعوب الديمقراطي أحد أعمال التعذيب التي تمارس كل يوم من خلال ممارسات خاصة تم تطويرها ضد النساء الكرديات المسجونات وفي الزنزانات، ونتيجة لهذه الممارسات ، تمت تصفية غريبة غزر في 9 كانون الاول 2021.

لم يقتصر هجمات الاحتلال التركي الخاصة على المرأة في شمال كردستان بل شملت أيضاً كل المناطق التي بسطت نفوذها فيها، فقد مارست جرائم حرب في روج آفا ضد هفرين خلف عام 2019، ليلى آغري عام 2020، وفي الحسكة قامت بتصفية مديرتي مجلس المرأة هند وسناء وهما من المكون العربي، كما هو الحال في كوباني عندما اغتالت ثلاث قيادات نسائية وهن: فيان، نوجيان وروجين، وفي هذا الصدد نستذكر هؤلاء الشهداء بوقار وإجلال، إن أرواح الشهداء وأهدافهم مصدر قوة أساسي لنا، كل هذا يدل على استهداف الحركة النسائية الكردية وقادتها من قبل الدولة التركية.

مع المجزرة التي حدثت في شخص الرفيقة ساكنة جانسيز ،حاولت الدولة التركية نقل العديد من الرسائل التاريخية والمعاصرة إلى شعبنا، إلى النساء اللواتي قاومن، كما هو معلوم ، خططت الدولة التركية في شمال كردستان لإنهاء القضية الكردية بشكل كامل بمجزرة ديرسم، حيث أحبطت حركة التحرر التابعة لحزب العمال الكردستاني هذه الخطة، واقع المرأة الكردية المنظمة والفاعلة التي أصبحت واعية أظهر واقع الشعب، الرفيقة ساكنة جانسز هي رفيقة تؤمن بحرية شعبنا ونساءنا وإنسانيتنا، كانت مناضلة رائدة تؤمن من صميم قلبها بالتعايش السلمي بين الشعوب، تم استهداف ساكنة جانسيز ولاحقا عشرات النساء اللواتي يؤمنّ بهذه الحركة على هذا الأساس، تم إيداع آلاف النساء الأكثر نشاطاً في السجون ظلماً، واستشهد مئات الكريلا، تعرضت النساء لسياسات الدعارة والمخدرات والتجسس والاغتصاب على أساس سياسات الحرب الخاصة، استهدفت الدولة التركية بسياساتها الوحشية والقبيحة وغير الأخلاقية وعديمة الضمير قضية وخط حرية المرأة في شخص المرأة الكردية، اليوم، تقود النساء الكرديات ثورة روج آفا وحركة حرية المرأة في الشرق الأوسط والعالم، لا تستهدف السياسات المعادية للمرأة التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الحركة النسائية الكردية فحسب، بل تستهدف أيضًا الخط العالمي لحرية المرأة في شخص المرأة الكردية.

على الرغم من أن نظام الحداثة الرأسمالية يدعم بشكل كامل القوة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، مع نفاق كبير وانعدام الضمير، إلا أن هناك مقاومة اجتماعية مستمرة في كل مجال ، وخاصة وحدات المرأة الحرة - ستار، وان شعبنا ونساءنا وشبيبتنا يخوضون نضالا لا مثيل له داخل السجون وفي جميع الساحات وعلى هذا الأساس علينا المحافظة على الإرث النضالي الذي خلده شهداؤنا جميعاً.

الرفيقة ساكينة جانسز هي رائدة الحركة النسائية الكردية، يغمرنا شعور كبير بالانتقام من هذه المجزرة، نشعر بالغضب لأن هذه القضية بقيت في الظلام، كانت النساء والأصدقاء في أوروبا في كفاح مستمر من أجل توضيح هذه القضية ومعاقبة القتلة، نحيي بكل حب واحترام شعبنا ونساءنا وجميع أصدقائنا الدوليين، الذين يتابعون هذه القضية في أوروبا ويعملون باستمرار من اجلها.

مع تزايد اهتمام وتعاطف ومشاركة المرأة في النضال من أجل حرية المرأة التي تنمو أكثر فأكثر في العالم، في الشرق الأوسط وكردستان، فإن الخوف من السلطات الحاكمة التي يسيطر عليها الذهنية الذكورية هو أيضًا كبير ومتزايد، إن نقطة الضعف لنظام الحداثة الرأسمالية هو نضال النساء من أجل الحرية، لقد أنشأت الرأسمالية نظاماً للسيطرة الذكورية من خلال الهيمنة على الشعوب والنساء.

من خلال الحب والعاطفة، وخلق التسلسلات الهرمية مع أصدقائنا، نقوم بأكبر انتقام من نظام معين في القرن الحادي والعشرين. نحن نعيد الحياة كل يوم كجزء من عالم الحرية، مع حركات تحرير المرأة، والحركات المناهضة للنظام، والمقاومة القائمة على الحياة البديلة الحرة والمتساوية، وأساليب العمل والفكر والتنظيم والعمل المقدم من أجل هذه القضية.

رغبتنا وإيماننا بالحرية عظيم، لقد وهبت النساء الكرديات أنفسهن بالفعل للحرية والنصر، لا توجد قوة اليوم قادرة على الوقوف في وجه الرغبة والشعور بالمساواة والحياة الحرة للمرأة، مثل ساكنة جانسيز، سنقف دائمًا ونحقق حياة الحرية والمساواة والكرامة للنساء من جميع الشعوب، من خلال الكفاح. "النصر سيكون لجميع النساء اللواتي يناضلن من أجل الحرية".

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