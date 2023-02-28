بمناسبة قرب حلول يوم 8 من آذار؛ يوم المرأة العالمي، أصدرت منسقية منظومة المرأة الكردستانية (KJK) بيانا كتابياً، أمس الإثنين، ترجمته وكالة فرات للأنباء.

نص البيان كالتالي:

"عندما نتجه نحو يوم 8 آذار 2023؛ اليوم العالمي للمرأة الكادحة، نرى أن نضالنا من أجل حرية المرأة ليس مجرد يوم واحد، بل انتشر في كل لحظة وفي جميع الأوقات والأماكن، وإننا نعيش ذلك، حيث أصبح نضال حرية المرأة نضالاً عالمياً، فثورات المرأة ليست ضرباً من الخيال، ومن خلال التغيرات التحررية في حياة المرأة التي يمكن رؤيتها في روج آفا وكردستان والشرق الأوسط وأجزاء كثيرة من العالم بطرق وألوان مختلفة، يمكن للمرء فهم نتائج النضال من خلال ذلك الأمر، لذلك فإن احتمال أن يكون القرن 21 هو القرن الذي تحدث فيه ثورات النساء ويتطور بقوة كبيرة.

إن الإنسانية متفائلة بشأن الانتفاضات والمعارضات الاجتماعية التي تطورت ونمت تحت قيادة نضال حرية المرأة ضد النظام الذكوري المهيمن، فالمجتمعات الكبيرة التي تطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة، تجتمع مع بعض أكثر فأكثر بقيادة المرأة حول المرأة، ووفقاً لأساليب الحياة التي خُلقت من قِبل هذه الذهنية الذكورية المهيمنة القمعية، فإن النضال ضد الظلم واللا أخلاقية وانعدم الضمير وأداة الدولة، وإعادة خلق حياة مستقلة- بيئية جديدة حيث تتعايش المساواة والحرية والاختلاف بتسامح مع بعض، أصبحت خطوة بخطوة مطلباً قوياً للمجتمع بأسره.

وفي هذا السياق، فإن لأيديولوجية حرية المرأة في علم المرأة، ولنموذج الحرية، ولمقاومة المرأة، ولمنظمتنا دور قيادي جاد في تسريع الإنسانية نحو الجمال والمساواة والعدالة والحرية، فعندما تعيش الإنسانية مشاكل واسعة ومعقدة، تزداد الأهمية الاستراتيجية لنضالنا من أجل حرية المرأة يوماً بعد يوم، وتتضح أن الإنسانية بحاجة إلى الوعي والنشاط والتنظيم وإعادة خلق حياة المرأة الحرة من جديد، وإن يقل المرء "إن وجود الإنسانية متعلق بتأجيج نضال حرية المرأة" فإن هذا الأمر ليس بكثير.

الوعد بتحقيق ثورة المرأة

إننا نستذكر بكل إجلال وامتنان شهداء حرية المرأة، ونجدد وعدنا بتحقيق ثورة المرأة.

بمناسبة يوم المقاومة هذه، نتوجه بالتحية للنساء العاملات 129 اللواتي أُحرقن في يوم 8 آذار 1957، في معمل للنسيج أثناء قيامهن بالإضراب في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، وإننا نحييّ جميع النساء اللواتي قمن بجرأة وروح فدائية عظيمتين بنضال الحرية على مر التاريخ، أمثال كلارا زيتكين ليردن، وروزا لوكسمبورغ، وسارا (ساكينة جانسيز)، وفيان جاف، وشيرين آلمهول، وشيلان كوباني، وآرين ميركان، وانتفاضات المرأة في شرق كردستان (روجهلات) التي استلهمت خطها من إرث جينا أميني، وجميع النساء اللواتي يقاومن من أجل الحرية في الأجزاء الأربعة من كردستان وأفغانستان والشرق الأوسط والعالم بأسره!

إننا نستذكر بكل احترام وإجلال في شخص سارا تولهلدان، وروكن زلال، ومزكين، وروجدا، وآفزم، ونالين، ونورشين عفرين، ومزكين كوجرو، وملسا موش التي تمثل المستوى الأعلى لخطنا المتمثل بالمرأة الراديكالية التي أصبحت عام 2022 في زاب وآفاشين وانتشر عالمياً بشكل تدريجي، ونستذكر أيضاً في شخص رفيقة دربنا أسمر جميع شهيدات وحدات المرأة الحرة- ستار وقوات الدفاع الشعبي (HPG)، وجميع رفيقات دربنا اللواتي استشهدن في فترات مختلفة من النضال، كأمثال بريفان زيلان، ودلال نورحق، وجيان تولهلدان، وبيمان باكوك، وجيجك هاروني، وزينب صاروخان، وآفين كوي، وزيلان قونيا اللواتي استشهدن في باريس والسليمانية بطريقة غادرة.

وكلما يتطور نضالنا من أجل حرية المرأة، تتوسع هجمات النظام الذكوري المهيمن أكثر فأكثر، وفي مقدمتها هجمات الدولة التركية الفاشية، حيث يتم استهداف واغتيال وسجن قياديات وكوادر حركتنا، ومن ناحية أخرى، يتم توريط الفتيات الشابات، والنساء الكرديات، بأبشع أساليب الحرب الخاصة في شبكات الدعارة والمخدرات والتجسس، وفي مواجهة هذه الأمور، تبدي المرأة أينما كانت مقاومة عظيمة من خلال إرادة وحرص وحماس كبير.

وإلى جانب شهدائنا، نعلم أيضاً على الرغم من كل الآلام والمصاعب كيف تقاوم أمهاتنا الكرديات، وأقارب شهدائنا وفتياتنا الشابات ونسائنا، وأن نضالنا من أجل حرية المرأة حتماً سينتصر، وسيهزم الذكورية المهيمنة القذرة اللا أخلاقية وعديمة الضمير، وانطلاقاً من هذا الأساس، نستذكر مرة أخرى بمناسبة يوم 8 آذار؛ اليوم العالمي للمرأة الكادحة، جميع شهدائنا في سبيل الحرية بكل امتنان وإجلال، ونبارك حلول يوم 8 آذار على أمهات السلام اللواتي يناضلن من أجل حرية المرأة، وعلى جميع رفيقات دربنا في السجون، وعلى مقاتلات ومقاتلي الكريلا في الجبال، ورفاق ورفيقات دربنا الجرحى، وعلى شعوبنا وأصدقائنا ورفاق ورفيقات دربنا الأمميين، وفي هذا السياق، نجدد وعدنا بأن نبني ونطور وننشر هدفنا المتمثل في تحقيق ثورة المرأة تجاه شهدائنا والمرأة المقاومة والمرأة الكادحة.

وقد انتشرت أفكار وآراء الحرية لقائدنا عبد الله أوجلان في جميع أنحاء العالم، وإن نضالنا لنشر والممارسة العملية لهذه الأفكار والحرية الجسدية لقائدنا؛ هي الحرية الرئيسية للمرأة.

وينتشر نموذج وفلسفة الحرية لقائدنا بسرعة متدرجة في العالم يوماً بعد يوم، وعلى الرغم من أن قائدنا يعيش في ظل نظام العزلة والتعذيب منذ 25 عاماً، إلا أن الأشخاص الذين يريدون العيش في حياة رغيدة وصحيحة وإنسانية وأكثر صدقاً يقومون بدراسته من قبل القوى المعارضة والباحثين، وتُطبق أفكاره بطرق مختلفة، حيث إن دور ومهمة قائدنا فيما يتعلق بنضال حرية المرأة تاريخي للغاية، كما أن التطور والنمو الذي نشهدهما في شخص المرأة الكردية والاعتراف الحاصل هو بفضل جهود قائدنا، وأن الأيديولوجية التي طورها من أجل المرأة، ومستوى التوظيف والتطبيق العملي، والاقتراحات التي تتناسب مع القرون، أخذت مكانتها على مر السنوات، وقد اجتازت المرأة هذا الفترة، ومن هذه الناحية، فإن خطنا من أجل حرية المرأة وأيديولوجيتنا وفلسفتنا هي عالمية، وفي هذا السياق، إن قائدنا هو على الأغلب؛ قائد للمرأة.

لقد ذاقت المرأة متعة وشرف الحياة بهوية المرأة الحرة من خلال تطبيق أساليب الحرية التي اقترحها قائدنا.

وأظهر قائدنا عبد الله أوجلان من خلال ممارساته العملية، بأنه هو الرفيق والصديق الحقيقي للمرأة، وفي هذا السياق، نتوجه بالتحية بكل امتنان ومحبة واحترام كبير لقائدنا بمناسبة يوم 8 آذار؛ اليوم العالمي للمرأة الكادحة، ونبارك الموقف التحرري ومقاومة قائدنا في إمرالي، فالحرب الرئيسية تدار في إمرالي، حيث إن لقائدنا في مواجهة ذلك مقاومة واسعة النطاق، وأن حرية قائدنا؛ هي حرية المرأة، كما أن نضالنا من أجل الحرية الجسدية لقائدنا؛ هو نضال استراتيجي، وفي هذا السياق، فإن واجبنا الأساسي في المرحلة المتقدمة كحركة نسائية؛ هو ضمان الحرية الجسدية لقائدنا ونشر أفكاره وآرائه وأسلوبه في الحياة.

يتبع..