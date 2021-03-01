خيمتان تراثيتان احتفاءً بـ 8 آذار في كوباني والرقة

هذا ونصبت منسقية مؤتمر ستار في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني خيمة فعاليات لإبراز ثقافة المرأة الكردية العريقة.

على وقع أنغام الموسيقا الفلكلورية الشعبية عملت نساء مدينة كوباني على طهي أنواع مختلفة من المأكولات الفلكلورية الشعبية وهن يرتدين الزي الكردي الفلكلوري القديم لإبراز ثقافة المرأة الكردية.

وإلى جانب المأكولات الشعبية وضعت في الخيمة صور تظهر فلكلور المرأة الكردية وأدوات منزلية من التراث القديم كانت النسوة الطاعنات في السن محتفظات بها للحفاظ على التراث الكردي القديم.

وبعد الانتهاء من المأكولات عرضت كل امرأة طعامها على الحضور لتذوقه.

وشاركت ٢٠ امرأة في تحضير ٢٠ نوعاً من المأكولات الفلكلورية الشعبية من ضمنها الكبة النية على الطريقة الكردية، القشة، الكبة، السياييل، الهريسة وغيرها من المأكولات الكردية.

الرقة

وتحت شعار "مسيرة هند وسعدة مسيرتنا وعهدهن عهدنا"، نصبت إدارة المرأة في الرقة خيمة تراثية في منطقة السلحبية الواقعة غربي المدينة، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.

زُينت الخيمة التي توافد إليها المئات من النساء بأدوات تمثل التراث العربي الأصيل لمدينة الرقة، بالإضافة إلى أدوات إعداد القهوة العربية المرة.

وارتدت النساء اللواتي شاركن في الفعالية اللباس التراثي، ثم بدأن بعجن الخبز العربي وطهي الأطعمة بحسب العادات والتقاليد العربية الأصيلة المتوارثة، كما عقدت في الخيمة الدبكات التراثية أيضاً.

ومن ثم تم عرض مقتطفات غنائية قدمتها فرقة الرقة للفنون الشعبية من قبل الفنان ملك اليتيم، والشابة منة الله، وسط عقد الدبكات الفلكلورية من قبل النساء.

ومن ثم تجمع العشرات من النساء الحاضرات لإلقاء بيان الحملة، وقرئ البيان من قبل إدارية المرأة في الخط الغربي لمدينة الرقة، كافية الكردي، وجاء فيه:

"بناءً على اجتماع اللجنة التحضيرية للثامن من آذار وبناء على آراء ومقترحات اللجنة التحضيرية لمدينة الرقة، قامت اللجنة بإطلاق حملة لعدة فعاليات تعبر عن اليوم العالمي للمرأة وتتضمن هذه الحملة سلسلة من الفعاليات والنشاطات".

وتابع: "محاضرات مع فلم وثائقي لشرائح المجتمع، تزيين المدينة بلافتات تعبر عن ثورة الثامن من آذار، زراعة أشجار، توزيع بروشورات، افتتاح مجلس المرأة في المدينة، تزيين دوار النعيم وحديقة الشهيدة هفرين وافتتاح مركز اقتصاد المرأة، وبطاقات معايدة للنساء".

بارك البيان "بهذه المناسبة وهنأ جميع نساء العالم ونساء شمال شرق سوريا خاصةً بارتقائهن نحو حياة حرة مفعمة بالديمقراطية والتحرر الفكري الذي طالما افتقدته المرأة في مجتمع همشها وهمش دورها وجعل منها كتلة من القهر والإبادة النفسية".

(م ع/ج)

ANAH