خيمة النصر الداعمة للكريلا والمنددة بالخيانة...الشبيبة ينهون الفعالية في يومها الثاني

وكانت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات بدأوا أمس الأربعاء، فعالية خيمة النصر تحت شعار "ضد الخيانة هلموا بنا إلى حرب الحرية" في مدينة كوباني ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة لمساندة قوات الكريلا ودعم حملة النفير العام.

وعلقت صور شهداء الكريلا والشعارات الثورية في الخيمة التي نصبت في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني، إلى جانب شعارات تدعم مقاومة الكريلا وتندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وحضرَ عشرات الشبان والشابات ضمن صفوف الشبيبة فعالية الخيمة قادمين من مناطق منبج، الطبقة، الرقة ودير الزور.

وقال الإداري في حركة الشبيبة الثورية في دير الزور ماهر عويس إنهم في المكون العربي في مناطق شمال وشرق سوريا بعشائرها المتعددة ينددون بالهجمات الوحشية التي تنفذها تركيا ضد المنطقة بشكلٍ عام، وطالب عويس الشبيبة برفع الجاهزية لمواجهة الاحتلال التركي ودعم مقاتلي الكريلا.

كما وشدد ماهر عويس على ضرورة التصعيد من وتيرة النضال والعمل ليلاً ونهاراً لكسر العزلة عن القائد عبدالله أوجلان.

وأنهى الشبيبة الفعالية بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

(ز س/د)

ANHA