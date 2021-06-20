خيمة المقاومة دعماً للكريلا تستمر في يومها الثاني بكوباني

ونصبت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات يوم أمس خيمة المقاومة تحت شعار "هلموا لحرب الحرية " وذلك في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني للتعبير عن دعمهم لمقاومة قوات الدفاع الشعبي بوجه هجمات الاحتلال التركي.

وشارك في اليوم الثاني من فعالية خيمة المقاومة أهالي مقاطعة كوباني ووفدٌ من مجلس ناحية شيران ومؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء وحزب الاتحاد الديمقراطي وبلدة تل غزال وناحية الجلبية والكومينات وقوات حماية المجتمع التابعين لناحية شيران شرقي مدينة كوباني.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء, ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني أمينة حسن كلمة قالت فيها: "الكريلا الذين يحاربون في الجبال ليسوا لوحدهم فجميع أمهات الشهداء معهم, وكفى لهذا الاحتلال وللقتل العام الذي يمارسه نظام أردوغان ".

وطالبت أمينة حسن الشعب الكردي في خارج البلاد القيام بمظاهرات لإثبات الوجود، وأضافت: "نحن تلاميذ القائد عبدالله أوجلان ولا أحد يستطيع أن يبعدنا عن هذا الطريق الصحيح ".

ثم تحدث الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية شيران عبد العزيز حج محمود وقال: "منذ زمنٍ طويل دولة الاحتلال التركي تحارب قوات الكريلا في الجبال الحرة, وبعد هزيمته مؤخراً في غاري توجه الاحتلال إلى زاب ومتينا وآفاشين لكن أبطالنا هناك يبدون مقاومة كبيرة".

وطالب عبد العزيز من الشبيبة الالتحاق بالنفير العام من أجل مساندة قوات الكريلا في حربهم ضد جيش الاحتلال التركي.

وأضاف عبدالعزيز "جيش الاحتلال التركي لم يتمكن من محاربة قوات الكريلا وجهاً لوجه وبأحدث الأسلحة المتطورة لهذا أصبح يستخدم الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً ومع هذا الكريلا تقاوم وتحارب".

ويشار إلى أن هذه الخيمة تأتي دعماً لمقاومة قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في وجه هجمات جيش الاحتلال التركي على باشور كردستان، منذ ليلة الـ 23/24 من نيسان/ أبريل المنصرم، وذلك بهدف احتلال المزيد من جغرافية كردستان.

وفي اليوم الأول من الخيمة، شارك أهالي مقاطعة كوباني ووفدٌ من مجلس ناحية القناية ومؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء وحزب الاتحاد الديمقراطي وبلدة بيندر والكومينات وقوات حماية المجتمع التابعين لناحية القناية غرب مدينة كوباني.

هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات خيمة المقاومة ليوم غد، إذ وضع الشبيبة برنامج الخيمة لتستمر لثلاثة أيام متتالية، ثم تنظم فعاليات متنوعة أخرى في أيام لاحقة دعما لقوات الكريلا.

(ج ع/ج)

ANHA