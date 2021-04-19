وأقام مؤتمر ستار، يوم أمس "خيمة الحماية" أمام المنزل الذي مكث فيه القائد عبد الله أوجلان في قرية علبلور في مقاطعة كوباني، تنديدًا بالهجوم التركي الذي استهدف المنزل فجر يوم 16 من الشهر الجاري.

وزُينت الخيمة بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار.

ويقتصر برنامج الخيمة على تناوب أربعة نساء من عضوات مؤتمر ستار في الخيمة التزامًا بقرارات حظر التجوّل الجزئي المفروض على مناطق إقليم الفرات بسبب جائحة كورونا على مدار 24 ساعة.

وفي السياق، استنكرت العضوة المشاركة في الخيمة، عدلة بكر، استهداف تركيا لمنزل القائد وقالت: "لمنزل القائد أهمية كبيرة لدى شعب المنطقة".

وأشارت عدلة في حديثها إلى أنهن يطالبن ليس برفع العزلة على القائد عبد الله أوجلان فقط، إنما تحقيق حريته جسديًّا وحرية كافة الشعوب المضطهدة.

وناشدت عدلة بكر الشعب في شمال وشرق سوريا الانتفاض ورفع وتيرة النضال ضد الدولة التركية.

واستنكرت عدلة أيضًا الصمت الدولي حيال الهجمات التركية المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، وأكدت في ختام حديثها على الاستمرار النضال في وجه الهجمات التركية.

هذا وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا هجمات برية وقصفًا شبه يومي، بالتزامن مع شن طائرات الاستطلاع التركية هجمات على المنطقة بين الحين والآخر، وسط صمت روسي ودولي.

(م ع/س و)

ANHA