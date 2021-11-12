خيمة الاعتصام.. مؤتمر ستار: PDK يخدم تركيا لتحقيق مصالحه الحزبية الضيقة

تستمر خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا، في يومها الـ 39 ، وسط رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي اللذين استشهدا في كمين بمنطقة خليفان إلى ذويهما وعدم استجابته لمطالب أمهات الشهداء والمعتصمين.

وكان مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد نصبوا في الـ 28- 29 آب/ أغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 منهم وأسر واحد مصاب، فيما عاد السابع إلى نقطته، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

وتوافدت, صباح اليوم الجمعة، عضوات مؤتمر ستار في إقليم الجزيرة للتعبير عن تضامنهن مع المعتصمين ومطالبة الديمقراطي الكردستاني بالاستجابة لمطالب أمهات الشهداء.

وتوجهت عضوات مؤتمر ستار من ساحة معبر سيمالكا نحو بوابة فيش خابور, وسط ترديد الشعارات التي تندد بعمالة الديمقراطي الكردستاني للاحتلال التركي.

ورفعت المشاركات صور شهداء خليفان وصور القائد أوجلان وأعلام مؤتمر ستار، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

وبعد وصولهن إلى بوابة فيش خابور، وقفن دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو, ريم عيسى, التي قالت: "نحيي جميع الذين شاركوا في خيمة الاعتصام وتضامنوا مع عوائل الشهداء في مطالبتهم بجثامين الشهداء الذين استشهدوا على يد قوات الديمقراطي الكردستاني".

وأضافت: "من المؤسف أن تُسدّ الحدود المصطنعة التي رسمها العدو أمام أبناء الشعب الكردي؛ لتشتيت قوة الشعب الكردي وتفكيك وحدته".

وتابعت "دخلت خيمة الاعتصام شهرها الثاني، ولا يزال الديمقراطي الكردستاني صامتاً، كصمته عندما ارتكبت الفاشية التركية مجازر بحق الشعب الكردي؛ لذا يتطلب من الشعب الكردي في الأجزاء الكردستانية الأربعة الوقوف صفاً واحداً وتوضيح موقفه من تواطؤ الديمقراطي الكردستاني مع الفاشية التركية".

وأشارت ريم إلى "أن دولة الاحتلال التركي تدرك جيداً أن الديمقراطي الكردستاني يعمل لصالحها، في محاربة حركة التحرر الكردستانية، وأن هذه الخيانة ليست بجديدة؛ لأن الديمقراطي الكردستاني قد استهدف منذ 29 عاماً الشهيدة بيريتان. لذا لا يخفى على أحد خيانة وعمالة الديمقراطي الكردستاني وتواطئه مع الفاشية التركية ضد حركة التحرر الكردستانية وقوات الكريلا".

وناشدت في ختام كلمتها "الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة الوقوف صفاً واحداً ضدّ ما تتعرض له روج آفا وشمال وشرق سوريا وتواطؤ الديمقراطي الكردستاني مع الفاشية التركية ".

(ع ع / ف)

ANHA