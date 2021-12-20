خيمة الاعتصام لأجل حرية القائد في كوباني تتواصل في يومها الثاني

وتوافد إلى الخيمة في يومها الثاني وفدا ناحيتي صرين والقناية إلى ساحة الشهيد عكيد المزينة بصور القائد أوجلان، وسط ترديد الشعارات المطالبة بحرية القائد الجسدية.

وتأتي فعاليات خيمة الاعتصام ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها حركة الشبيبة الثورية السورية وحركة المرأة الشابة في إقليم الفرات، لرفع العزلة المفروضة على القائد أوجلان من قبل دولة الاحتلال التركي.

وانطلقت فعاليات خيمة الاعتصام يوم أمس وستختتم غداً، إذ تبدأ فعالياتها من الساعة 10 صباحاً حتى الـ 3 عصراً، بتوافد مجالس النواحي والبلدات التابعين لمقاطعة كوباني للتضامن مع المعتصمين في الخيمة، ومن المقرر أن يزور الخيمة غداً وفد ناحية كوباني.

(ن ك/ج)

ANHA