خيمة الاعتصام.. حزب سوريا المستقبل يطالب PDK بالكف عن العمالة مع المحتلين

توجّه، صباح اليوم الثلاثاء، حزب سوريا المستقبل إلى معبر سيمالكا؛ للتنديد بصمت باشور كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد مرور 22 يوماً من الاعتصام ورفضهم تسليم جثماني الشهيدين إلى ذويهما.

ورفع أعضاء حزب سوريا المستقبل صور الشهيدة هفرين خلف، الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل وأعلام الحزب، وسط الشعارات التي تحيي وتمجد الشهداء.

وتوقف أعضاء حزب سوريا المستقبل في ساحة معبر سيمالكا، وتوجهوا إلى بوابة معبر فيش خابور؛ للإدلاء ببيان إلى الرأي العام. وسط موقف مخزٍ من الحزب الديمقراطي الكردستاني ورفضه تسليم الجثامين إلى ذويهم.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أمام بوابة معبر فيش خابور، أدلى حزب سوريا المستقبل ببيان باللغتين الكردية والعربية، وقرئ من قبل عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل، معاذ عبدالكريم، وعضو مجلس الحزب في مقاطعة قامشلو، إيناس الشحودي, وجاء فيه:

"نضال شعبنا الكردي مستمر منذ عشرات الأعوام ضد الظلم والاستعباد، في سبيل تحقيق الحرية والحياة الكريمة، الدولة التركية لم تتوقف ولو للحظة عن شن هجمات عدوانية واحتلالية بهدف توسيع رقعة احتلالها بذهنية تعود إلى التاريخ الدموي العثماني الذي اضطهد الشعوب ومارس بحقهم أبشع الجرائم والانتهاكات".

وتابع البيان" منذ الـ 23 من نيسان المنصرم، تتعرض مناطق جنوب كردستان ومناطق الدفاع المشروع (مديا) لهجمة وحشية ينفذها جيش الاحتلال التركي، مستخدماً أحدث التقنيات العسكرية والأسلحة الكيماوية المحرّمة دولياَ، في سبيل إحراز أي تقدم، لكنها تفشل في ذلك".

وأضاف البيان" ولأن العدو لا ينجح من دون تواطؤ قوى تنسق معه وتفتح له طريق الهجوم، فقد كان الديمقراطي الكردستاني المنفذ للعديد من مخططات تركيا الاحتلالية في جنوب كردستان والداعم الأساسي لها للهجوم على مواقع الكريلا، ولم يقف عند حد التنسيق، بل شاركت قوات الديمقراطي الكردستاني بالهجوم المباشر، وعملت على استهداف مقاتلي الكريلا ونصب الكمائن لهم".

وأشار البيان إلى "أن قوات الديمقراطي الكردستاني قد استهدفت خلال كمين، سبعة من مقاتلي ومقاتلات الكريلا في الـ 28-29 من آب/ أغسطس الماضي، واستشهد على إثره خمسة مقاتلين بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي".

وتابع البيان "إن الديمقراطي الكردستاني احتجز جثامين الشهداء عنده، ما دفع بأمهات الشهداء إلى المطالبة بجثامين أبنائهم، بتنظيم اعتصام أمام معبر سيمالكا الحدودي".

وطالب حزب سوريا المستقبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن يكون سنداً لأبناء جلدته بدلاً عن تنفيذ الهجمات ضدهم، وأن يكون صاحب موقف وطني كردي، بعيداً عن التعامل مع المحتلين.

هذا وستتوافد يوم غد أمهات الشهداء من ناحية تربة سبيه إلى خيمة الاعتصام في يومها الثالث والعشرين.

(ع ع/ ف)

ANHA