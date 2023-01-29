خيمة الاعتصام المطالبة بحرية القائد أوجلان تستمر في يومها الثاني في ريف دير الزور الشرقي

في يومها الثاني، توافد أعضاء المؤسسات المدنية في ريف دير الزور الشرقي، وعدد من الأهالي صوب خيمة الاعتصام التي نُصبت أمام مبنى الشبيبة في بلدة هجين.

وعلقت في الخيمة صور القائد أوجلان والشهداء، ويافطات كتب عليها "بثورة المرأة سنحقق الحرية الجسدية للقائد أوجلان"، "الشبيبة فدائيو القائد آبو"

وبعد الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى الرئيس المشترك لمجلس المنطقة الشرقية، صلاح السلمان، كلمة، أدان فيها، "صمت القوى الدولية حيال العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، والعقوبات المفروضة بحقه".

وأضاف: "إن كل الدول الرأسمالية، تتآمر على شعب شمال وشرق سوريا والذي قدم تضحيات كثيرة في سبيل تحرير العالم وتخليصه من إرهاب داعش".

وبّين، "على العالم أن يسمع صوتنا، وأن يجد حلاً سياسياً للأزمات المتلاحقة والهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطقنا؛ والتي تهدف للقضاء على مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا".

وأكد، "سنواصل مسيرة الصمود والنضال وسنسير على نهج الشهداء حتى تحقيق النصر على الاحتلال التركي، وكل من يحاول زعزعة أمننا واستقرارنا".

وأدلت حركة الشبيبة الثورية السورية في ريف دير الزور الشرقي، خلال الفعالية، ببيان، قرئ من قبل عضو الحركة، خليل الفياض، جاء في مستهله:

"باسم حركة الشبيبة الثورية السورية في دير الزور، ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، التي ألحقت الخراب والدمار بالبنى التحتية في المنطقة والمجازر التي حصلت في روج آفا".

وأوضح البيان " بهذه الوقفة اليوم؛ نبين للعالم أجمع أننا لم ولن ننسى قضيتنا وقائدنا وعملنا مستمر في سبيل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، ولو كلف الأمر أرواحنا، وأن خيمة الاعتصام، لن تكون أول فعالية ولا آخر فعالية لنا، وسننظم عدداً من الفعاليات في الأيام المقبلة".

واختتمت فعالية خيمة الاعتصام في يومها الثاني، بتدوين أسماء الوافدين إلى الخيمة وتوقيعهم على العريضة المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

ومن المقرر، أن تختتم حركة الشبيبة الثورية السورية، يوم غد فعاليات خيمة الاعتصام في ريف دير الزور الشرقي.

(ث ع/خ)

ANHA