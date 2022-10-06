خيمة الاعتصام المنددة بجريمة اغتيال ناكهان أكارسال تستمر في يومها الثاني والأخير باستقبال الوفود الزائرة

تستمر فعالية خيمة الاعتصام المنددة بالهجوم الذي طال الناشطة والأكاديمية ناكهان أكارسال، في حي بختياري بمدينة السليمانية في (4 تشرين الأول الجاري)، باستقبال الوفود الزائرة إلى الخيمة، والتي نصبت من قبل أكاديمية جنولوجي بالتنسيق مع مجلس عوائل الشهداء، ومؤتمر ستار.

بدأت الفعاليات بوقوف المشاركين دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء بناحية تل تمر، أحمد داوود، قال فيها "خيمتنا خيمة مقاومة خلال هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها مناطقنا من تهديدات وهجمات عبر الطائرات المسيّرة والهجمات على طول الحدود".

وتحدث عن الشهيدة ناكهان أكارسال، قائلاً: "إن الشهيدة ناكهان كانت تتحلى بأخلاق وقيّم حميدة، حيث كانت تبذل قصارى جهدها في سبيل حرية المرأة وتنظميها ليكون لها دوراً فعالاً خلال ثورة روج آفا".

مجدداً عهده لعوائل الشهداء بالسير على خطاهم وتحقيق أمالهم، "سنبقى سائرون على خطى شهدائنا وفلسفة قائدنا ولن نترك درب أبنائنا الشهداء وسنقاوم حتى تحقيق النصر".

يشار إلى أن فعاليات خيمة الاعتصام، ستتواصل بتوافد ممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة إليها.

ومن المقرر أن تختتم فعالية خيمة الاعتصام، مساء اليوم الخميس، بالإدلاء ببيان ختامي، وذلك حسب اللجنة التحضيرية للفعالية".

(ي م)

ANHA