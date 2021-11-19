خيمة الاعتصام.. المناوبون يدينون إصرار PDK على عدم تسليم الجثامين إلى ذويهم

لا تزال خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا مستمرة، وسط إصرار الديمقراطي الكردستاني على رفض تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، وعدم استجابته لحناجر أمهات الشهداء والسلام والمعتصمين في خيمة الاعتصام منذ46 يومًا.

ويرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان، وسردم جودي اللذين استشهدا في كمين خليفان إلى ذويهما.

وكان مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد نصبوا في الـ 28- 29 من آب/ أغسطس الماضي، كمينًا غادرًا لـ 7 مقاتلين من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 منهم وأسر واحد مصاب، فيما عاد السابع إلى نقطته، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

وأجرت وكالتنا لقاء مع المناوبين من أهالي مقاطعة الحسكة تحت خيمة الاعتصام والتي دخل يومها الـ46 في معبر سيمالكا.

الإدارية في شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة الحسكة، دلال برو، قالت: " من تحت خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا، نطالب مسعود البرزاني بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، والاستجابة لمطالب أمهات الشهداء والسلام اللواتي اعتصمن تحت الخيمة دون كلل أو ملل والتي ستستمر حتى استلام الجثامين".

وتساءلت دلال عن صمت الدول والمنظمات أمام إصرار ورفض PDK تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم وقالت "ما هي أسباب رفض الديمقراطي الكردستاني تسليم الجثامين، على الرغم من مرور46 يوم على مطالبات الأهالي وأمهات السلام".

وأضافت دلال "إن فعاليات خيمة الاعتصام مستمرة حتى تحقيق أهدافها واستلام جثامين الشهداء"، وتابعت إن خيانة البرزاني قديمة والشهيدة بيريتان خير دليل على ذلك".

وفي ختام حديثها قالت دلال برو: "إن مكونات شمال وشرق سوريا ستستمر في اعتصامها في معبر سيمالكا حتى استلام جثامين الشهداء والاستجابة لمطالب المعتصمين وأمهات الشهداء والسلام".

وبدوره، قال طلال الجوهر عضو مجلس بلدة الصفية التابعة لمقاطعة الحسكة: "إن مكونات شمال وشرق سوريا شاركت في خيمة الاعتصام للمطالبة بجثامين الشهداء، إلا أن الديمقراطي الكردستاني لم يردّ على رسالة ومطالب المعتصمين رغم دخول فعاليات خيمة الاعتصام يومها 46".

وتساءل الجوهر "ما الغاية من رفض الديمقراطي الكردستاني، هل تم التمثيل بالجثامين، أم أن الدولة التركية لم تسمح بهذا الأمر"، وناشد المجتمع الدولي الضغط على الديمقراطي الكردستاني لتسليم جثامين شهداء الحرية إلى ذويهم.

هذا ومن المقرر أن يتوافد يوم غد السبت اتحاد المعلمين في إقليم الجزيرة إلى خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة.

(ف)

ANHA