خيمة الاعتصام.. الحركة الشيوعية الثورية لـ PDK: كفى خيانة صبرنا بدأ ينفد

توافدت الحركة الشيوعية الثورية، وحركة المرأة الشيوعية الثورية إلى خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، للتنديد بخيانة الديمقراطي الكردستاني ورفضه تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان، وسردم جودي إلى ذويهم.

واُستقبل الوفد الزائر من قبل اللجنة التحضيرية لفعاليات خيمة الاعتصام والمناوبين تحت الخيمة، ليتوجهوا نحو بوابة معبر فيش خابور وسط الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا والتنديد بخيانة الديمقراطي الكردستاني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى باسم الحركة الشيوعية الثورية جميل سيدو بياناً ارتجالياً، وجاء في نص البيان ما يلي:

ما يقوم به الديمقراطي الكردستاني هو خيانة بحق قوات الكريلا والشعب الكردي، وتاريخهم حافل وأسود منذ البداية، وتحالفهم مع العدو مستمر، وهم سبب في استشهاد تولهلدان وسردم، لذا نقول لهم كفى للخيانة، ولم يبقى لدينا صبر حيال خيانتكم".

وأشار البيان" إذا لم يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم، سنزيل الحدود، فهدف الدولة الفاشية التركية وحلفائها هو القضاء على الشعب الكردي، والحزب الديمقراطي الكردستاني في تحالفه مع الفاشية التركية يخون الشعب الكردي".

وأضاف البيان" لا يمكن للعدو أن ينال من عزيمتنا وإرادتنا، ونحن الحركة الشيوعية الثورية وحركة المرأة الشيوعية الثورية ندين ونستنكر، ونقول للديمقراطي الكردستاني كفى للخيانة، وإلى متى ستستمر خيانتكم، لذا تراجعوا عن تحالفكم مع الفاشية التركية وأوقفوا هجماتكم ضد قوات الكريلا".

واعتبر البيان أن خيانة الديمقراطي الكردستاني " سبباً في عدم توحيد الصف الكردي في الوقت الذي تناشد فيه القوى الكردية من أجل وحدة الصف الكردي، لذا تراجعوا عن خيانتكم".

هذا ومن المقرر أن تناوب الحركة الشيوعية الثورية وحركة المرأة الشيوعية الثورية تحت خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي.

(ع ع /م)

ANHA